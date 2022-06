Île-de-France : une semaine caniculaire en prévision

Les températures vont grimper cette semaine en Île-de-France, où une vague de chaleur va progressivement s'installer jusqu'au week-end prochain. Les températures pourraient largement dépasser les 30°C.

«Une vague de chaleur se met en place à partir de mercredi jusqu'au week-end», a d'ores et déjà prévenu Météo France, qui explique que les températures vont d'abord grimper dans le sud de la France, avant d'atteindre l'Île-de-France. Là, il pourrait faire 27°C dès ce mardi 14 juin et jusqu'à 32°C le vendredi 17 juin.

Jusqu'à 35°C à Créteil

Une hausse des températures due, d'après les prévisions de Météo France, «à une dépression localisée entre les Açores et Madère favorisant les remontées d'air chaud sur l’Europe occidentale». En France, les maximales devraient d'ailleurs atteindre ou dépasser en milieu de semaine les 35 à 38°C.

Dans le détail, il pourrait par exemple faire 29°C ce mardi 14 juin et jusqu'à 35°C ce vendredi 17 juin à Créteil, dans le Val-de-Marne (94), selon les estimations maximales de Météo France. Entre 27°C et 33°C à Pontoise, dans le Val-d'Oise (95) et jusqu'à 34°C à Paris ce vendredi.

Attention donc en région urbaine, la chaleur pourrait être caniculaire notamment lors du pic d'intensité de cet épisode attendu entre le jeudi 15 et le samedi 18 juin. Un épisode qualifié de «précoce» par Météo France, qui souligne que cette précocité est «un facteur aggravant» de la canicule.