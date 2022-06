L’acteur Henri Garcin, célèbre pour son rôle dans la sitcom «Maguy», est mort à 94 ans

Célèbre notamment pour son rôle dans la sitcom «Maguy», l’acteur Henri Garcin est mort dans la nuit de dimanche à lundi à Paris à 94 ans.

Second rôle populaire au théâtre et au cinéma, Henri Garcin (Anton Albers de son vrai nom) est décédé à 94 ans à Paris dans la nuit de dimanche à lundi. Il avait accédé à la notoriété dans les années 80 pour son rôle dans la sitcom «Maguy» et celui de mari trompé dans «La femme d'à côté».

Avant cela, l'acteur, d’origine néerlandaise mais né à Anvers (Belgique) en 1928, s'était d'abord illustré sur les planches et le grand écran dans des rôles d'anti-héros : séducteur dépassé de Catherine Deneuve dans «La Vie de château» (1966) de Rappeneau, gangster partenaire de Mireille Darc dans «Fleur d'oseille» (1967) de Lautner ou bourgeois trompé par Fanny Ardant dans «La Femme d'à côté» (1981) de François Truffaut.

Son dernier rôle remonte à 2020 dans «La Sainte Famille», comédie dramatique de Louis-Do de Lencquesaing, avec Laura Smet et Léa Drucker.