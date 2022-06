Législatives 2022 : douche froide pour le parti d’Eric Zemmour

Eric Zemmour a été éliminé dès le premier tour des élections législatives, dimanche dans le Var, comme tous les candidats du parti Reconquête ailleurs en France. Outre la déception, l’avenir du parti se pose fatalement.

Nouvelle désillusion pour Eric Zemmour. Après avoir échoué à obtenir un gros score lors de la présidentielle (7,07 %), le chef de Reconquête n’est pas parvenu à réaliser son pari d’être élu député. Pire, il a même été éliminé dès le premier tour des élections législatives de dimanche, dans le Var.

L'ancien polémiste est arrivé en troisième position (23,19 % des suffrages exprimés), derrière Sereine Mauborgne, du camp présidentiel (28,51 %) et Philippe Lottiaux, du Rassemblement national (24,74 %). Pour pousser ses deux adversaires à une triangulaire, il fallait que son score représente 12,5 % des inscrits. Ce qui n’a malheureusement pour lui pas été le cas (10,66 %).

Un échec au niveau national

Dimanche, la déception était donc immense, pour le candidat et ses militants. Cela d’autant plus qu’aucun autre candidat Reconquête n’est parvenu à se qualifier, ailleurs en France. Au plan national, le parti a obtenu seulement 4 % des voix. «Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes», a reconnu Eric Zemmour. Ses supporters affichaient eux leur tristesse et leur déception, en espérant faire mieux «la prochaine fois».

Reste que l’avenir du jeune parti se pose forcément. Un comité politique pourrait d’ailleurs se réunir dans les prochains jours, pour décider de la suite à lui donner. Stratégie, positionnement, façon de continuer à exister sans élus... le travail qu’il reste à effectuer est conséquent.