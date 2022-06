Législatives 2022 : pourquoi certains candidats ne sont pas élus alors qu'ils ont eu plus de 50% des voix ?

Lors de ce premier tour des élections législatives, un certain nombre de candidats ont obtenu un score supérieur à 50% des voix dans leur circonscription, soit la majorité des votes. Pourtant, ils n'ont pas été élus et devront donc passer par la case du second tour, dimanche prochain. La faute au mode de scrutin et à l'abstention record (52.5%) dans le pays.

De très beaux résultats dès le premier tour, mais toujours pas de sièges au palais Bourbon. C'est le cas notamment de Marine Le Pen (RN) avec 54% des suffrages dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais ou encore d'Adrien Quatennens (Nupes), arrivé en tête dans la 1ère circonscription du Nord, avec 52.05%. En effet, avoir un score supérieur à 50% des voix ne garantit pas à un candidat d'être élu en raison du mode de scrutin pour les élections législatives.

Il s'agit en effet d'un suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à deux tours et par circonscriptions.

Une abstention record qui complique le scrutin

D'après les textes de loi, pour être élu dès le premier tour, le candidat doit obtenir plus de 50 % des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25 % du nombre des électeurs inscrits. Or, avec l'abstention record lors de ce premier tour des législatives, cette seconde condition était extrêmement compliquée à remplir.

Pour ce premier tour, l'abstention a atteint 52,5%, le taux le plus élevé de la Ve République.

Ainsi, dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen a dépassé les 50% des suffrages exprimés mais avec 57,40% d'abstention dans cette circonscription, la candidate du Rassemblement national n'a obtenu que 22,53% des votes des élections inscrits. Même cas de figure pour le député sortant Adrien Quatennens (Nupes - LFI) qui arrive en tête de la 1ere circonscription du Nord avec 52% des voix mais seulement 23,36% des inscrits.

Néanmoins, ces règles n'ont pas empêché le candidat de la majorité présidentielle Yannick Favennec d'être élu dès le premier tour dans la 3e circonscription de la Mayenne avec 57,13% des voix et 26,49% des inscrits, ou encore Alexis Corbière (Nupes - LFI) de conserver son mandat dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, avec 62,94% suffrages et 28,16% des inscrits.