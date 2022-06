Législatives 2022 : quel a été le score des candidats au profil atypique au 1er tour ?

Dénotant dans le paysage politique traditionnel en raison de leur profession ou de leur parcours, de nombreux candidats «atypiques» ont tenté leur chance lors des élections législatives, avec plus ou moins de réussite au premier tour de ce dimanche 12 juin.

Stéphane Ravacley, boulanger

Investi par EELV dans le Doubs, le candidat Nupes a terminé en tête du premier tour dans la 2e circonscription du département en récoltant 32,51 % des voix au premier tour ce dimanche.

Nous sommes premiers mais ça va être serré ! Nous sommes 18000 ici : c’est le nombre de voix nécessaires pour gagner. Qui veut venir tracter, coller, convaincre les gens sur place ? Venez, on a besoin de vous ! Écrivez nous. #legislatives2022 #nupes #unboulangeralassemblee — Stéphane Ravacley (@RavacleyS) June 12, 2022

Lors du second tour de dimanche prochain, le 19 juin, il affrontera le candidat Eric Alauzet (Ensemble), qui a terminé tout juste derrière Stéphane Ravacley avec 31,36 % des suffrages exprimés.

Boulanger de formation, Stéphane Ravacley a connu la médiatisation après avoir combattu pour la régularisation de son apprenti guinéen, avant d’organiser un convoi humanitaire vers l’Ukraine.

Youenn Le Flao, postier

Le candidat Nupes Youenn Le Flao a obtenu son billet pour le second tour des législatives en obtenant le deuxième meilleur score dans la 8e circonscription du Finistère avec 31,66 % des voix.

Pour le second tour, il fera face dimanche au candidat Erwan Balanant (Ensemble), qui a terminé en tête du premier tour avec 34,87 % des suffrages.

Isabelle Seguin, ancienne gagnante de Koh Lanta

Gagnante de l’émission «Koh Lanta» en 2003, Isabelle Seguin n’a pas réussi à se qualifier pour le second tour des législatives dans la 4e circonscription de l’Ain, malgré une investiture accordée par la majorité présidentielle.

Elle a terminé quatrième du scrutin dimanche avec 16,20 % des voix exprimés en sa faveur.

François Piquemal, professeur d’histoire et de Français

Le candidat Nupes François Piquemal a largement dominé le premier tour des législatives dans la 4e circonscription de Haute-Garonne avec un score de 46,54 % réalisé ce dimanche.

Merci aux 46.54% d'électeurs/trices qui ont voté pour nous avec @VictoriaScampa sur la #circo3104.





La vague est forte et belle grâce à la dynamique nationale de la #NUPES et au travail exceptionnel des militant.e.s.





On continue pour le 2d tour!#VcommeVictoire pic.twitter.com/kzIcCvp14v — François Piquemal (@FraPiquemal) June 13, 2022

Lors du second tour, il sera opposé à la candidate de la majorité présidentielle Marie-Claire Constans qui a totalisé 23,59 % des votes ce dimanche.

Rachel Keke, ancienne femme de chambre

Rachel Keke a créé la surprise en s’imposant largement au premier tour des législatives dans la 7e circonscription du Val-de-Marne devant l’ancienne ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu.

On est en tête de la #circo9407 avec 37,22 % !



Merci à tous les Chevillais, Fresnois, L’Haÿssiens, Rungissois et Thiaisiens qui se sont déplacés.



Je compte sur vous tous pour le 2d tour ! On doit gagner ! #NUPES #legislatives

https://t.co/XpEKPPpUrd — Rachel Keke (@KekeRachel) June 12, 2022

La candidate Nupes a récolté 37,22% des voix au premier tour contre 23,77% des suffrages pour Roxana Maracineanu. Les deux femmes seront opposées dimanche pour une place de députée.

Entre juillet 2019 et mai 2021, la militante et femme de chambre de 48 ans a mené la plus longue grève de l’histoire de l’hôtellerie au sein de l’hôtel Ibis Batignolles à Paris.

Germain Gaiffe, «Le Dépeceur de Montauban»

Candidat sans étiquette dans la 2e circonscription du Vaucluse, Germain Gaiffe a obtenu un score marginal de 0,14 % au premier tour des législatives, récoltant au total 59 voix en sa faveur.

Condamné pour meurtre en 1997, Germain Gaiffe, surnommé «Le Dépeceur de Montauban» a purgé une peine de vingt-quatre ans de prison pour ce crime.

Jean-Luc Duret, le candidat qui ne veut pas être élu

En raison d’un quiproquo avec la direction de LREM, Jean-Luc Duret s’était présenté dans la 5e circonscription de la Meuse pour ces élections législatives malgré l’investiture d’un autre candidat de la majorité.

Pour éviter de faire perdre des voix à son camp, Jean-Luc Duret avait réalisé une campagne insolite demandant aux électeurs de ne pas voter pour sa candidature.

Un appel qui a été entendu puisque ce dernier a reçu seulement un vote en sa faveur dimanche.

Cindy Lee, présidente du Parti du Plaisir

Fondatrice du mouvement hédoniste nommé «Parti du Plaisir» en 2002, Cindy Lee a pour ambition de «promouvoir les notions de plaisir et de liberté dans tous les domaines touchant à la vie quotidienne, sous tous ses angles», selon une interview donnée au site ActuParis.

Candidate dans la 7e circonscription de Paris, la femme de 54 ans a obtenu seulement 0,47 % des voix au premier tour.

Avec respectivement 40,43 % et 35,81 % des suffrages au premier tour, Caroline Mecary (Nupes) et Clément Beaune (Ensemble) se sont qualifiés pour le second tour, qui aura lieu le dimanche 19 juin.

Julien Lassalle, berger

Julien Lassalle a échoué de peu lors du premier tour des législatives dans la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Il a terminé troisième avec un score de 20,27 %, derrière la candidate Annick Trounday (Ensemble) avec 26,65 % et le candidat Inaki Echaniz (Nupes) avec 24,07 %.

Le berger ne prendra donc pas la relève de son illustre frère candidat à la dernière élection présidentielle, Jean Lassalle, pour le remplacer à l’Assemblée nationale. Ce dernier avait annoncé en mai dernier qu’il ne briguerait pas de nouveau mandat de député lors de ce scrutin législatif.

Raphaëlle Rosa, la benjamine

Investie par LR dans la 8e circonscription de la Moselle, Raphaëlle Rosa a obtenu 3,52 % des suffrages lors du premier tour des législatives ce dimanche.

Âgée de 18 ans, cette dernière a vécu une campagne électorale difficile en raison des épreuves du Bac qu’elle a dû passer ces derniers jours.

Dans cette circonscription, la tête d’affiche du RN Laurent Jacobelli a remporté nettement le premier tour avec 35,18 % des voix. Il affrontera la candidate Nupes Céline Léger lors du second tour car cette dernière a obtenu 27,57 % des votes.