Législatives 2022 : une victoire en trompe-l'œil pour la Nupes ?

Au coude-à-coude avec la coalition présidentielle Ensemble, la Nupes menace la majorité absolue d'Emmanuel Macron tout en réalisant un score relativement faible au regard de celui de la gauche lors des précédents scrutins.

«Le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait». Dimanche soir, Jean-Luc Mélenchon s'est montré triomphant. La coalition de gauche dont il a pris la tête, la Nupes, a obtenu à 20.000 voix près le même score que la majorité présidentielle. Suffisant pour potentiellement empêcher Emmanuel Macron d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée dimanche prochain.

Mais si le réveil d'une gauche qu'on disait divisée et moribonde est indéniable, le score de la Nupes est loin d'être exceptionnel. Il est même, au regard des performances de la gauche lors des scrutins précédents, plutôt faible.

Avec 25,66% des voix au niveau national, la Nupes a réalisé un score plus faible que les scores additionnés des quatre candidats de gauche au premier de tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo ayant attiré un peu plus de 30% des électeurs.

La Nupes moins forte que la gauche en 2012, 2007, 2002...

Si l'on regarde les élections législatives précédentes, la Nupes fait à peine mieux que le total des partis de gauche en 2017 (25,49%), et beaucoup moins bien qu'en 2012, 2007, 2002, 1997...

#Législatives2022 Le rapport de force national au premier tour des législatives depuis 1973



Direct La Croix : https://t.co/CnsMOkNmZs pic.twitter.com/2dWFIOf7Pg — Laurent de Boissieu (@ldeboissieu) June 12, 2022

Le poids de la gauche ne progresse donc pas, même si la coalition de partis représentée par la Nupes peut lui permettre de remporter plus de circonscriptions. Selon les estimations de l'institut de sondage OpinionWay pour CNEWS/Europe 1, la Nupes pourrait envoyer entre 170 et 210 députés à l'Assemblée, contre 64 aujourd'hui.

Si la gauche unie peut devenir la première force d'opposition au parlement, elle a peu de chances d'obtenir la majorité espérée par Jean-Luc Mélenchon. La position centrale du macronisme et les reports de voix au second tour devraient avantager les candidats Ensemble dimanche prochain. Toute la question est de savoir si la majorité d'Emmanuel Macron sera absolue (plus de 289 sièges) ou relative.

