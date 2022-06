Procès du 13-Novembre : parole à la défense

Après le réquisitoire des avocats généraux, en fin de semaine dernière, les avocats de la défense entament ce lundi 13 juin leurs plaidoiries. La dernière étape du procès des attentats du 13-Novembre, dont le verdict est attendu le 29 juin.

Dernière ligne droite. Le procès des attentats jihadistes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis reprend ce lundi 13 juin avec les plaidoiries des avocats de la défense, chargés de représenter les 20 accusés. Il s'agit de l'ultime phase du procès, prévue pour durer deux semaines, avant le verdict le 29 juin.

La semaine dernière, ce sont les avocats généraux qui ont été appelés à la barre. Ils y ont délivré leur réquisitoire, allant de cinq ans d'emprisonnement à la perpétuité incompressible à l'encontre des accusés.

Cette dernière peine, sanction maximale prévue dans la loi française, a été réclamée à l'encontre de Salah Abdeslam, le seul accusé du box jugé comme co-auteur des attaques qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés. Extrêmement rare, la perpétuité incompressible rend infime la possibilité pour celui qui y est condamné d'obtenir un aménagement de peine.

Un rôle «essentiel»

A l'encontre de Mohamed Abrini, le «second survivant du convoi de la mort» qui avait renoncé le soir du 13-Novembre et était rentré en Belgique, l'accusation a réclamé la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans pendant laquelle il ne pourra bénéficier d'aucune libération.

Parmi les avocats de la défense, les yeux devraient être plus particulièrement tournés vers Olivia Ronen. Cette jeune avocate de 31 ans représente en effet Salah Abdeslam, qui a le même âge qu'elle. Si elle a su se faire discrète sur son rôle, avait tenté d'expliquer sa mission en une phrase avant le procès : «C'est lorsqu'on a le moins envie de comprendre que c'est le plus intéressant d'y aller. Plus l'étau se resserre, plus notre rôle est essentiel.»