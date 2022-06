«Fachos pas fâchés» : Jean-Luc Mélenchon commet un lapsus et se dit «désolé»

Sur France 2, ce lundi 13 juin, Jean-Luc Mélenchon a appelé «les fachos pas trop fâchés» à voter pour les candidats de l’alliance Nupes plutôt que de choisir le RN. L'inversion d'une expression utilisée par le chef des Insoumis dès 2012. Sur Twitter, l’ex-candidat à la présidentielle s’est excusé pour ce «lapsus».

Ce n’est pas passé inaperçu. Invité d’Anne-Sophie Lapix ce lundi sur France 2, Jean-Luc Mélenchon est revenu sur les chances de la Nupes d’emporter le second tour des élections législatives. Toutefois, en voulant s’adresser aux électeurs du Rassemblement national, le chef des Insoumis a visiblement eu du mal avec les mots.

«S’il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés, mieux vaut qu’ils votent pour nous que de rester à la maison ou de voter pour Marine Le Pen, cela ne sert à rien», a-t-il déclaré.

Cette inversion des mots d’un slogan, utilisé par l’ex-candidat à la présidentielle depuis 2012, n’est pas passée inaperçue du côté de la Macronie et a vite été reprise par le président du groupe LREM à l’Assemblée nationale, Christophe Castaner.

«Oui, vous avez bien entendu», a commenté l’ancien ministre de l’Intérieur sur Twitter en partageant un extrait de l’émission. «Jean-Luc Mélenchon appelle les «fachos» à voter pour lui. On avait vu l’ambiguïté. C’est maintenant un rapprochement assumé avec l’extrême droite», a-t-il ajouté.

Jean-Luc Mélenchon évoque un «lapsus»

Pour sauver la mise, les Insoumis évoquent une «erreur humaine». «Tout le monde connaît la phrase de Jean-Luc Mélenchon sur les fâchés pas fachos. C’est-à-dire, les électeurs de Marine Le Pen qui ne sont pas d’accords avec les thèses ethnicistes ou identitaires de l’extrême droite mais qui, pour autant, pensent que cela va répondre à leur colère sur le social et tout le reste. Il a juste inversé deux mots dans la phrase», a expliqué ce mardi matin Adrien Quatennens sur France Info.

Sur le réseau social à l’oiseau bleu, Jean-Luc Mélenchon est revenu sur l’incident de la veille, ce mardi matin, évoquant un «lapsus» et se disant «désolé».

«C'était un lapsus. Désolé. J'en appelais aux fâchés pas fachos. Non l'inverse. Valeurs actuelles et quelques autres ne sont donc pas concernés. Par contre Castaner a bien dit toutes ses bêtises. Et il ne les regrette pas», a-t-il tweeté.

Depuis les législatives de 2012, Jean-Luc Mélenchon a adopté cette formule invitant les électeurs de Marine Le Pen à le rejoindre. Cette année-là, le chef des Insoumis avait appelé les «fâchés pas fachos» à se mettre «en colère» avec lui. «Envoyez-moi à l’Assemblée nationale pour porter votre colère», avait-il plaidé.

Durant la campagne des législatives de 2017, il avait encore, appelé les «fâchés par fachos» à tourner le dos à Marine Le Pen. «Venez avec nous parce que nous, on défend les salariés et les autres», avait-il lancé.