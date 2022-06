Femme voilée sur une affiche de sensibilisation à la canicule : la Croix-Rouge répond

Avec la forte hausse des températures, la Croix-Rouge a donné quelques conseils pour adopter les bons réflexes afin de se protéger durant la canicule. Néanmoins, une publication de sensibilisation postée sur Twitter et affichant une femme voilée a créé la controverse.

Un début de polémique. Alors qu’une vague de chaleur s’est installée en France depuis ce mercredi 15 juin, les conseils de sensibilisation pour se protéger de cette hausse soudaine des températures font le tour des réseaux sociaux.

Sur son affiche publiée sur Twitter pour inciter les abonnés à adopter les bons réflexes, la Croix-Rouge a mis en scène une femme voilée buvant de l’eau, une autre tenant un parapluie pour se protéger du soleil et un homme, au teint mat, allongé en train de dormir.

«Ensemble, adoptons les bons réflexes afin de se protéger et protéger nos proches pendant la canicule», a écrit la Croix-Rouge.

Ensemble, adoptons les bons réflexes afin de se protéger et protéger nos proches pendant la #canicule !#BeatTheHeat pic.twitter.com/45uoIfCaW3 — Croix-Rouge fr (@CroixRouge) June 14, 2022

Sur le réseau social à l’oiseau bleu, certains internautes ont accusé l’organisme de «non-neutralité».

«La croix rouge qui fait la publicité du voile islamique (…) Le voile est un outil de soumission de la femme», a tweeté un internaute. «La Croix rouge qui participe à l’assignation sexiste et l’enfermement idéologique d’une catégorie de femmes», a commenté un autre abonné.

La Croix-Rouge déplore la violence des commentaires

Contactée par CNEWS, la Croix-Rouge assure que cette affiche de sensibilisation «est issue d’une série de publications mise à disposition dans le cadre d’une campagne mondiale de notre Fédération internationale, destinée à tous les pays et représentant la diversité des populations et l’inconditionnalité d’accompagnement de toutes et tous et en particulier des plus vulnérables».

«La Croix-Rouge française, à travers ses principes fondateurs d’humanité, d’universalité et d'impartialité, s'attache à protéger toutes les personnes qui en ont besoin sans distinction de nationalité, de sexe, d’âge, de religion, de condition sociale et d'appartenance politique», a-t-elle affirmé.

Concernant les commentaires de certains internautes, la Croix-Rouge française a également déploré «la violences des commentaires et des appels à la haine» que cette publication a pu déclencher assurant que l’organisme ne fait pas «de prosélytisme, ni de politique».