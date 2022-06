Législatives 2022 : «le projet de Jean-Luc Mélenchon est dangereux pour notre économie», selon Elisabeth Borne

Sur France 2 ce mercredi, la Première ministre et candidate de la majorité dans la 6e circonscription du Calvados, Elisabeth Borne, est revenue sur le projet de Jean-Luc Mélenchon qu’elle juge «dangereux» pour l’économie du pays.

Le coude-à-coude entre Ensemble et la Nupes continue. Victorieuse lors du premier tour des élections législatives dans le Calvados, Elisabeth Borne est revenue ce soir sur France 2 sur le projet de la majorité présidentielle en cas de succès dimanche prochain dans le second tour des législatives.

D’après Elisabeth Borne, le projet porté par les candidats d’Ensemble est axé sur les valeurs de la République contrairement à celui de Jean-Luc Mélenchon, et des candidats de la Nupes, jugé «dangereux» pour l’économie de la France.

«Je note que le projet porté par la Nupes est le projet de Jean-Luc Mélenchon. C’est un projet d’augmentation massive des taxes et des impôts, c’est un projet qui est dangereux pour notre économie et, sur le plan international, est un projet de sortie de l’Europe et de connivence avec la Russie», a dit la Première ministre.

Une majorité forte à l’Assemblée nationale

Lors de son interview, Elisabeth Borne a également appelé à voter pour une «majorité forte à l’Assemblée» pour continuer à tenir «notre place en Europe et dans le monde» dans un contexte de guerre «extrêmement grave» sur le territoire européen.

«Le président de la République était dans son rôle de rappeler la gravité de la situation dans le monde. Une guerre aux portes de l’Europe, cela ne s’était pas produit depuis la deuxième guerre mondiale. On est dans un contexte qui est extrêmement grave où les partenaires chez lesquels nous serons attendent beaucoup de la France», a affirmé Elisabeth Borne.

«Dans ce contexte, il est évidemment important que l’on puisse avoir une majorité forte à l’Assemblée nationale pour continuer à tenir notre place en Europe et dans le monde et pour mettre en œuvre le projet porté par Emmanuel Macron et par mon gouvernement de protection de pouvoir d’achat des Français», a-t-elle ajouté.