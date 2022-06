Lyon : deux personnes tuées lors d'une fusillade survenue dans le quartier de La Duchère

Deux personnes ont été tuées dans la nuit de ce mardi 14 à ce mercredi 15 juin après une fusillade survenue dans le quartier de La Duchère, à Lyon.

Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées après des tirs survenus aux alentours de minuit près d'un immeuble du secteur de Balmont, au niveau de l'avenue Sakharov, dans le 9e arrondissement de Lyon (quartier de la Duchère), selon les secours.

Des victimes connues de la police

Les deux victimes sont respectivement âgées de 16 et 20 ans, et les deux autres blessés sont mineurs, âgés de 15 et 17 ans, dont l'un est dans un état critique, avec «un pronostic engagé».

Tous sont connus de la police pour des affaires de stupéfiants, selon une source proche du dossier à CNEWS, qui a précisé qu'une enquête – confiée à la police judiciaire – a été ouverte.

Ce n'est pas la première fois que des coups de feu sont tirés dans ce quartier. Début mai, une fusillade avait déjà fait trois blessés à La Duchère.

En octobre 2021, des policiers de la BAC (brigade anticriminalité) intervenant sur un point de deal avaient également été la cible de tirs, sans être blessés.