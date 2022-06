Paris : les 433 sanisettes JC Decaux vont bientôt être remplacées

Alors que le marché public qui lie la municipalité parisienne et JC Decaux au sujet de l'installation et l'entretien des toilettes publiques à Paris arrive à son terme, un nouveau modèle devrait bientôt remplacer les 433 sanisettes actuelles, a annoncé la municipalité.

Elles vont toutes disparaître. Les 433 sanisettes grises de JC Decaux vont bientôt être remplacées, a fait savoir Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui a annoncé ce mardi 14 juin que «le nouveau titulaire du marché serait officialisé dans les tout prochains jours».

JC Decaux sera-t-il remplacé ?

Et si l'adjoint chargé de l'urbanisme n'a pas souhaité donner le nom du nouveau prestataire, «qui pourrait d'ailleurs très bien être JC Decaux», il a d'ores et déjà assuré que l'intégralité des sanisettes seront changées. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Ville «n'en est pas propriétaire», mais seulement locataire. Le temps du contrat.

A l'issue du marché, JC Decaux sera donc chargé de les enlever et de les réemployer ailleurs si possible, tout comme le grand groupe industriel français l'avait déjà fait au moment du changement de modèle en 2006, et tout comme il avait été forcé de le faire, après avoir perdu l'appel d'offres pour la nouvelle version du Vélib'.

Changer autant de toilettes publiques en bon état pourrait apparaître comme une aberration écologique pour certains. Mais «pas du tout», répond le bras droit d'Anne Hidalgo, qui assure que JC Decaux est très performant en matière de réemploi et de recyclage et se targue d'être à la tête du «premier réseau au monde de sanitaires publics automatiques».

Paris bientôt propriétaire de ses toilettes

En septembre 2020 déjà, la municipalité parisienne expliquait vouloir profiter de ce renouvellement de contrat pour demander des nouveautés. D'une part, une centaine de sanisettes supplémentaires devraient être déployées. D'autre part, un modèle plus «compact» était espéré pour l'installer dans certains endroits jusqu'alors inaccessibles.

En outre, Emmanuel Grégoire a fait savoir que la municipalité serait désormais «propriétaire» des nouvelles structures. Une volonté de «remunicipalisation» déjà appliquée à Eau de Paris en 2009.

Cette démarche permettrait de «maîtriser complètement ce mobilier urbain implanté dans toute la ville, qui est aussi un service public pour les Parisiens», avait expliqué Colombe Brossel en 2020, alors qu'elle était à l'époque adjointe à la mairie de Paris chargée de la propreté.

Et pour éviter que le service ne déraille au changement d'opérateur, comme cela a été le cas pour Vélib' en 2018, la mairie de Paris «portera une attention toute particulière aux critères de qualité du produit, d'entretien et de réactivité», avait promis Colombe Brossel.

Car, d'après les clauses du nouveau marché, ce sera au prestataire d'intervenir en cas de problème. Un détail qui a de l'importance, lorsque l'on sait que JC Decaux intervient 3 fois par semaine en moyenne sur chacune des sanisettes, afin «d'approvisionner les consommables (papier-toilette, savon), nettoyer, vider la poubelle et réparer des pièces défectueuses».

Mais que c'est aussi lui qui est chargé du nettoyage extérieur, réalisé une fois par semaine. Tout comme il est également chargé «des campagnes de remise en peinture extérieure des sanisettes lorsque l’état extérieur des sanisettes le nécessite». Reste à savoir qui s'en occupera si la mairie de Paris en devient propriétaire ?