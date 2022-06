Paris : une carte bien utile pour trouver les «îlots de fraîcheur» en pleine canicule

Où trouver des îlots de fraîcheur dans la capitale ? L'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) a créé une carte recensant tous les lieux où il est possible de se mettre à l'ombre.

En ces temps de fortes chaleurs, une cartographie précise de tous les sites parisiens où il est possible de se rafraîchir le jour mais aussi la nuit est disponible sur le site de l'Apur, qui avait été chargé par la municipalité «de définir, de repérer puis de cartographier les îlots et parcours de fraîcheur à Paris».

Très complète, celle-ci recense divers éléments, des habituelles fontaines et autres vaporisateurs jusqu'aux espaces de baignade gratuite et piscines, en passant par les musées, les bibliothèques et les lieux de cultes. Elle classe également les espaces verts selon leur exposition au soleil.

Pour faire face à la chaleur cette semaine, redécouvrez la note et les cartes sur les Parcours et les îlots de fraîcheur à Paris https://t.co/emX9cJA8eQ pic.twitter.com/Q88n18Kq8f — Apur (@__Apur__) 24 juin 2019

La carte de l'Apur se décline en deux versions. La première concerne la journée :

Et la seconde s'applique pour la nuit :

A noter qu'il est également possible d'accéder à cette carte, en version interactive et encore plus détaillée, sur le site internet de la ville de Paris.

Au total, l'Apur répertorie 565 espaces verts et boisés dont jardins, parcs, bois, cimetières avec un code couleur selon leur fraîcheur, 36 lieux de baignade dont piscines, centres aquatiques et baignades extérieures, 25 lieux brumisés et jeux d’eau dont miroirs d’eau et brumisateurs.

Mais aussi 150 établissements ouverts au public et naturellement frais dont les églises et les musées ainsi que 46 établissements ouverts au public et climatisés dont les musées et les bibliothèques.