Xavier Bertrand : «Les Français n'ont pas envie qu'Emmanuel Macron ait une majorité absolue»

Invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi 15 juin, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, est revenu sur la déclaration d’Emmanuel Macron, qui a appelé les Français à lui donner «une majorité solide».

Emmanuel Macron «ne trompe plus personne». Le président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand a dénoncé les propos du chef de l’Etat, «en difficulté» après le premier tour des élections législatives. Lors d’un bref discours sur le tarmac de l’aéroport d’Orly mardi, le président a en effet appelé les Français à lui donner «une majorité solide», dimanche au deuxième tour des élections législatives.

Dénonçant «une mise en scène» et un «sauve-qui-peut politique», Xavier Bertrand a estimé que «les Français n'ont pas envie qu'il ait une majorité absolue». Selon lui, «les Français n'ont pas envie de connaître cinq ans, comme les cinq ans qu'on a connus».

«Zig-zag permanent»

«On a eu un Macron qu'on pensait de droite jusqu'au premier tour de la présidentielle et au soir du premier tour, cap à gauche toute, et là il s'aperçoit qu'il est en très grande difficulté», a poursuivi le président de région. Et de marteler : «ce zig-zag permanent, ce "en même temps", ne trompe plus personne».

Xavier Bertrand a également tenu à réaffirmer au micro de Laurence Ferrari que LR «est aujourd'hui une force qui compte dans le pays».