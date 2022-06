Assassinat de Samuel Paty : une enquête ouverte à Paris après la plainte de proches de l'enseignant pour «fautes de l'Etat»

Une enquête a été ouverte à Paris après la plainte déposée par des proches de Samuel Paty, le professeur assassiné en octobre 2020 par un islamiste, pour «fautes de l'Etat», a indiqué une source proche du dossier à l'AFP ce jeudi 16 juin.

Un nouveau rebondissement. Une enquête a été ouverte à Paris en avril pour omission de porter secours après la plainte contre l'administration de dix membres de la famille de Samuel Paty, assassiné en octobre 2020, a appris l'AFP jeudi de source proche du dossier.

Un an et demi après l'assassinat de Samuel Paty près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par un islamiste, dix membres de sa famille ont porté plainte à Paris contre l'administration, qu'ils jugent fautive de n'avoir pas protégé le professeur.

L'avocate des proches du professeur Me Virginie Le Roy avait précédemment déclaré que «des fautes avaient été commises tant du côté de l'Education nationale que du côté du ministère de l'Intérieur, sans lesquelles Samuel Paty aurait pu être sauvé».

Son ancienne compagne absente de cette plainte

L'ancienne compagne du professeur assassiné n'a pas pris part à cette plainte, déposée en avril dernier.

Par le biais de son avocat, Me Francis Szpiner, qui représente également le fils de Samuel Paty, elle disait «être surprise par le dépôt d'une plainte contre X et avait annoncé ne pas vouloir s'associer à cette dernière», elle qui «considère que l'idéologie salafiste est seule responsable de la mort de Samuel Paty et que l'Etat l'a toujours, ainsi que son fils, soutenue».

En mai dernier, les parents de Samuel Paty avaient d'ailleurs été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron, lors de sa cérémonie d'investiture.