Incidents au Stade de France : Michel Cadot, délégué interministériel aux Jeux olympiques, entendu aujourd'hui au Sénat

Les auditions continuent au Sénat à la suite des incidents du Stade de France le 28 mai dernier. En effet, Michel Cadot, délégué interministériel aux JO et aux grands évènements, sera entendu ce jeudi 16 juin par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.

Dans un rapport remis à la Première ministre Elisabeth Borne, ce dernier avait mis en lumière les «interrogations de la part d'observateurs extérieurs sur la capacité de notre pays à livrer et à réussir les grands événements sportifs dont nous aurons prochainement la responsabilité».

Un document de 30 pages

L'ancien Préfet de Paris, de juin 2017 à août 2020, plaide en priorité pour la mise en place d'une instance de pilotage national pour tous les événements sportifs internationaux d'intérêt majeur, sur le modèle de celui déjà en place pour les JO-2024.

Le document de 30 pages revient par ailleurs sur le déroulé de la soirée, de la préparation «en 3 mois au lieu de 18», à l'arrivée mal «signalisée» des supporters en transports, jusqu'à l’embolie aux «points de pré-filtrages», combinée à un phénomène de «délinquance d'opportunité» aux abords du stade.

Un «afflux mal maîtrisé»

Pour Michel Cadot, l'élément déclencheur de la crise reste l'«afflux mal maîtrisé du public excédentaire, sans billets ou avec des faux billets, dans des proportions inédites».

Ce dernier appelle également à «relativiser» la version du ministre de l'Intérieur qui avait évoqué dans un premier temps jusqu'à 40.000 supporters anglais sans billet valide aux abords du stade.

Le rapport conclut que «les organisateurs et la police ont subi» pendant toute la soirée la situation de crise et pointe des «problèmes d'exécution» dans le dispositif du maintien de l'ordre.

les premières conclusions du sénat rendues dans l'après midi

Autre prise de parole très attendue, dans l'après-midi cette fois, Laurent Lafon, président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et François-Noël Buffet, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, présenteront à la presse les premières conclusions sur les incidents du 28 mai.

Après avoir visité le PC sécurité et les installations vidéo du stade, dans l’enceinte même du Stade de France, ils s'exprimeront à 16h30 sur les différentes auditions qui ont été conduites afin de faire la lumière sur les débordements rencontrés en marge de la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid.