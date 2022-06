«J'ai honte pour lui» : le soutien de Nicolas Sarkozy à une candidate LREM ne passe pas chez LR

Nicolas Sarkozy fait grincer des dents chez Les Républicains. L'ancien président, qui a lui-même dirigé le parti de 2015 à 2016 se serait récemment entretenu avec Astrid Panosyan-Bouvet, la candidate LREM de la 4e circonscription de Paris. Un camouflet pour la candidate LR Brigitte Kuster, réputée proche de l'ancien chef de l'Etat.

Nicolas Sarkozy contrarie sa famille d'origine. D’après Le Parisien, l'ancien chef de l'Etat a rencontré mercredi matin la co-fondatrice d’En Marche et candidate LREM dans la 4e circonscription de Paris, Astrid Panosyan-Bouvet. Lors de son entretien avec cette dernière, il a évoqué les thèmes de «la situation politique, la recherche d'une majorité stable et la poussée de la Nupes et de l'extrême gauche», selon nos confrères.

Petit bémol : la trésorière nationale de LREM affrontera dimanche, pour le second tour des législatives, la candidate LR Brigitte Kuster. Cette dernière est un soutien de l’ancien président au sein des Républicains depuis quarante ans. Brigitte Kuster a d'ailleurs été porte-parole des LR pendant près de deux ans, avant de présider le comité de soutien parisien dédié à la candidature de Nicolas Sarkozy à la primaire de 2016.

«J'ai honte pour lui devant une telle trahison. Alors que je suis en pleine remontada localement... J'en ai réussi une la dernière fois, j'ai bien l'intention de réussir à nouveau. Et je ferai ça sans lui», a réagi Brigitte Kuster dans les colonnes du Figaro, précisant n’avoir «aucun passif» avec l’ancien maire de Neuilly-sur-Seine. Lors du premier tour, la candidate de la majorité avait récolté 41,03 % des suffrages, loin devant les 28,91 % de la candidate LR.

Des réactions en cascade chez LR

Une fois cette rencontre ébruitée, les réactions indignées ne se sont pas fait attendre chez Les Républicains.

«Minable. Indigne. Traître. Quand un président dit «de droite» soutient une candidate de gauche opposée dimanche à une élue fidèle qui a présidé son comité de soutien parisien… Lui qui a donné tant de leçons de loyauté. Prêt à tout pour eister et sauver sa peau», a notamment critiqué le maire du 17e arrondissement de Paris Geoffroy Boulard sur Twitter.

Dans un tweet, l’ancien président de l’UMP Jean-François Copé a regretté «une visite incompréhensible. Peu importe les divergences que l’on peut avoir les uns envers les autres».

La sénatrice LR Sophie Primas a également fait part de son soutien envers Brigitte Kuster sur les réseaux sociaux, égratignant au passage l’ex-ministre de l’Intérieur. «Chère Brigitte Kuster, nous te soutenons pour ton travail, tes compétences, ta fidélité à tes valeurs et tes convictions. Toutes choses oubliées par certains».

La dernière estocade a été portée par le groupe Les Républicains du 17e arrondissement de Paris sur Twitter.

«Quelle honte, quelle indignité. Brigitte Kuster qui était responsable de son comité de soutien Paris. Parfois en politique nous pouvons prendre des chemins différents, mais le respect et l’amitié sont des valeurs essentielles chez Les Républicains. Rupture consommée».