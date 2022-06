Paris : où trouver des fontaines pour se rafraîchir en pleine canicule ?

En pleine canicule, il est conseillé de s'hydrater un maximum pour ne pas souffrir de la chaleur. A Paris, de nombreux commerçants proposent de remplir gratuitement les gourdes des passants, alors que plus d'un millier de fontaines sont disséminées un peu partout. Où les trouver ?

Il existe pas moins de 1.200 fontaines et autres points d'eau à Paris, disséminés dans tous les quartiers de la capitale, et accessibles à tous gratuitement. Pour les trouver, Eau de Paris – la régie autonome de la Ville chargée de l'approvisionnement en eau de la capitale – a mis en ligne une cartographie précise et détaillée.

Si la plupart de ces fontaines sont accessibles dans les parcs et les jardins parisiens, il existe également une cinquantaine de fontaines historiques «Wallace», une cinquantaine de fontaines «arceau» mais aussi une dizaine de fontaines «Totem» installées sur les quais de Seine ou encore 17 fontaines d'eau pétillante.

De nouvelles fontaines dans Paris

La ville a d'ailleurs annoncé le récent déploiement de 30 nouvelles fontaines équipées de brumisateurs, dont 3 «mâts-sources» accessibles aux enfants et aux personnes à mobilité réduite.

A terme, l'objectif de la municipalité parisienne est d'implanter 100 fontaines nouvelle génération, dont 50 «mâts-sources» dans la capitale et d'équiper les 50 fontaines «Wallace» de brumisateurs, d'ici aux Jeux olympiques de 2024.

Des ombrières temporaires en bois, sorte de panneaux sous lesquels il est possible de s'abriter, seront aussi expérimentées dans «des jardins, des placettes et la cour d'une école», à partir de début juillet dans le 12e arrondissement, a également fait savoir Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris en charge de la transition écologique, du Plan Climat, de l'eau et de l'énergie.

Un réseau de commerçants partenaires

A noter également qu'un réseau de 500 commerçants a été récemment mis en place, en partenariat avec Eau de Paris. Un «premier réseau en France» visant «à éliminer les bouteilles d'eau en plastique qui polluent in fine nos océans», selon Dan Lert.

Vous vous promenez et avez un coup de chaud ? Rendez-vous dans l'un des 500 commerces "Ici, je choisis l'eau de Paris" qui vous permettra de remplir gratuitement votre gourde !





La carte des fontaines et commerces participants : https://t.co/S9A98CmMAa pic.twitter.com/FAHmokX6Gl — Dan Lert (@danlert) June 16, 2022

Parmi les commerces partenaires, l'on trouve évidemment des bars-tabacs, des cafés et des restaurants, mais pas que, puisque toute sorte de commerces ont également répondu à l'appel.

C'est le cas de la clinique vétérinaire de la rue de Paradis (10e) ou encore des Opticiens Malesherbes (8e), mais aussi de plusieurs réparateurs de vélos, de fleuristes, d'hôtels ou encore d'un centre social.