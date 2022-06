Pénurie : après l'huile, va-t-on manquer de beurre ?

Une nouvelle inquiétude de pénurie a été soulevée cette semaine par le président de Système U, concernant le beurre. Il pourrait en manquer cet automne.

Après les rayons d’huile de tournesol vidés et les pots de moutarde qui commencent à manquer, faut-il s’inquiéter pour une prochaine pénurie de beurre ? Oui, selon les mots de Dominique Schelcher, président de Système U.

«Très clairement, je surveille de très près le beurre. Nos fournisseurs m’alertent sur la disponibilité du beurre à partir de l’automne», a-t-il affirmé sur franceinfo. Selon lui, le risque n’est pas une «pénurie massive» mais des «ruptures un peu perlées». Inutile donc de commencer à faire des stocks dans le frigo.

Plusieurs explications

Cette pénurie s’explique en partie par le contexte de la guerre en Ukraine, mais pas uniquement. Le conflit et le manque d’huile de tournesol qu’il a engendré a obligé beaucoup d’industriel à se tourner vers une autre matière grasse pour la remplacer, dont le beurre. Une part de la production est donc accaparée par ces nouveaux consommateurs.

Surtout, à ce premier facteur s’en ajoute un autre. Selon l’institut de l’élevage, les importations de beurre explosent à l’étranger, notamment en Chine (20.000 tonnes en plus dans le pays entre janvier et octobre 2021, par rapport à la même période en 2020). Or, en France, la production s’effondre, avec une division par deux du nombre d’éleveurs de vaches laitières en 20 ans. La baisse de richesse de l’alimentation des bêtes et aussi en cause, car cela produit du lait moins gras, qui est nécessaire pour la confection du beurre.

L’accumulation de ces facteurs devrait donc conduire mathématiquement, et fatalement, à une baisse de plaquettes de beurre disponibles dans les commerces.