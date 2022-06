Rentrée scolaire 2022-2023 : voici les dates officielles annoncées par le gouvernement

Le ministre de l'Education Pap Ndiaye a annoncé mardi 14 juin les dates officielles de la rentrée scolaire 2022 pour les élèves de La Réunion, de Mayotte et du reste de la France.

A l'issue du Conseil des ministres, ce mardi 14 juin, Pap Ndiaye est revenu sur la grande concertation autour de l'école, qui débutera en septembre prochain. Mais le tout nouveau ministre de l'Education a également annoncé les dates de la rentrée scolaire, pour l'année 2022-2023.

Ainsi, il a fait savoir que les élèves retrouveront leurs classes dès le mardi 16 août à La Réunion, le mercredi 24 août à Mayotte, et le jeudi 1er septembre dans tout le reste de la France. Au total, cette rentrée scolaire «concernera 12,2 millions d’élèves de la maternelle aux formations post-baccalauréat dispensées en milieu scolaire, dont près de 20.000 enfants ukrainiens réfugiés» dans l'Hexagone, a annoncé le ministère.

Le retour des mathématiques

Parmi les nouveautés de cette rentrée scolaire, conformément aux annonces d'Emmanuel Macron, on retrouve notamment le retour des mathématiques «en option» pour les élèves de Première, ou encore l'introduction de trente minutes de sport par jour en primaire.

Et pour ceux qui pensent déjà au repos avant même la rentrée, le calendrier des vacances scolaires 2022-2023 est déjà disponible. Ainsi, une première pause arrivera dès le 22 octobre, et jusqu'au 7 novembre, pour la Toussaint, et ce pour les trois zones, A, B et C.