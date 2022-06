Canicule : ce qui est interdit en vigilance rouge

Météo France a placé douze départements en alerte rouge canicule ce vendredi 17 juin. Cet avis se conjugue à plusieurs restrictions et consignes de sécurité pour préserver au mieux la santé des citoyens.

La canicule pourrait durer longtemps, et les interdictions aussi. La Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, le Gers, la Gironde, la Haute-Garonne, les Landes, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne et la Vendée étaient les douze départements placés en vigilance alerte rouge par Météo France vendredi 17 juin dans la matinée. Les écoliers et collégiens des zones concernées ont été invités à rester chez eux.

Les préfectures de ces départements ont respectivement donné plusieurs restrictions facultatives ou obligatoires. Dans le Gers, la préfecture a recommandé l’annulation de toute activité physique et sportive en plein air.

Même chose pour les autorités sanitaires de la Gironde, qui ont appelé les habitants à ne pas faire de sport en extérieur, «même quand on est jeune et en bonne santé», ont-elles déclaré la veille, lors d’une conférence de presse dans la préfecture de la Gironde.

La Gironde a prononcé l’interdiction de «toutes les manifestations publiques en extérieur ou dans des locaux non climatisés». Le Tarn a également annulé la retransmission sur écran géant de la demi-finale du Top 14 entre Castres et Toulouse.

Le «plan bleu» activé dans plusieurs EHPAD

Certains départements n’attendent pas d'être en vigilance rouge ou orange pour agir afin de prévenir des dangers de la canicule. En Île-de-France, le préfet Didier Lallement a invité les conducteurs à limiter leur vitesse sur la route. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin ont donné les mêmes recommandations aux automobilistes, les invitant à réduire leur vitesse de 20 km/h,

En Nouvelle-Aquitaine, certaines institutions ont également décidé d’anticiper l’alerte rouge depuis quelques jours, grâce à la mise en place d’un plan bleu dans les EHPAD. Ce dispositif implique «une plus grande surveillance des résidents», «l'obligation de mettre en place au moins une pièce climatisée» et la mise en place obligatoire d’une pièce climatisée, a expliqué le directeur de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, sur France Bleu.

Une adaptation des traitements médicamenteux est également prévue par le plan bleu, «car il y a des médicaments comme les diurétiques qui favorisent la déshydratation», a-t-il poursuivi.