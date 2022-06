Île-de-France : la circulation différenciée mise en place à partir de samedi

La circulation différenciée sera mise en place à partir de samedi en Île-de-France dans le périmètre délimité par l'A86. La mesure s'applique de 5h30 à minuit.

À partir de samedi et «jusqu'à la fin de l'épisode de pollution», la préfecture de Police de Paris a mis en place la circulation différenciée.

Avec l'épisode de #canicule, l'Île-de-France connaît un épisode de pollution à l'ozone (O3). Afin de réduire les émissions de polluants, la @prepfolice met en place le dispositif d'alerte et prend des mesures de la circulation.



Retrouvez notre communiqué de presse pic.twitter.com/63h6UmW7HW — Préfecture de Police (@prefpolice) June 17, 2022

«Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0,1 et 2 sont autorisés à circuler à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86 (à l'exclusion de celle-ci)», explique la préfecture dans un communiqué publié sur Twitter. La mesure s'applique de 5h30 à minuit.

La vitesse maximale autorisée est portée à 110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h, 90 km/h sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h, 70 km/h sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales limitées à 80 km/h ou à 90 km/h.