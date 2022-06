La prime d’activité pourrait être revalorisée en juillet

Face à la hausse de l’inflation, le gouvernement envisagerait de revaloriser par anticipation la prime d’activité, versée aux travailleurs modestes.

Le gouvernement souhaite limiter les effets de l’inflation sur les Français. Pour cela, il envisagerait de revaloriser la prime d’activité, versée à 4,8 millions de Français, qui s'adresse aux salariés du public ou du privé, aux indépendants et aux agriculteurs, à hauteur de l'inflation projetée sur 2022, soit 4%, selon une information des Echos.

Cette hausse devrait faire partie du projet de loi de soutien du pouvoir d'achat, qui sera présenté en conseil des ministres début juillet, selon le quotidien. Elle pourrait donc être mise en place cet été, avec un effet rétroactif à juillet.

Avec les hausses du Smic cette année, (la première en janvier, et l’autre en mai, soit +3,55%), le nombre de bénéficiaires de la prime d’activité devrait augmenter, cette aide étant calculée sur le salaire minimum. Si le niveau du Smic augmente, le point de sortie de la prestation sociale augmente également, ce qui permettrait à plus de salariés de devenir éligibles.

La prime d'activité, versée par les Caisses d'allocations familiales ou la mutuelle sociale agricole, a pour objectif d'inciter les travailleurs les plus précaires à reprendre une activité professionnelle. Son montant varie en fonction des revenus et de la composition familiale, et a déjà augmenté de 1,8% au 1er avril, le montant forfaitaire pour une personne seule atteignant 563,68 euros par mois.