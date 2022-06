L'édito d'Agnès Verdier-Molinié : «54 milliards d'impôts en plus pour les ménages»

Dans son édito de ce vendredi 20 mai, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation IFRAP, se penche sur l'état des impôts pour les ménages en France.

Si on regarde l’ensemble des impôts depuis 2017 jusqu’en 2021, ce n’est pas une baisse en valeur que l’on voit mais bel et bien une hausse de 54 milliards d’euros.

Les impôts des ménages : directs, indirects, cotisations et CSG sont passés en tout de 627 milliards à 681 milliards en valeur sur le quinquennat… Alors que le gouvernement affiche entre 2017 et 2022 une baisse officielle de 28 milliards mais comme on n’a pas encore les chiffres 2022 c’est encore un peut tôt pour le dire.

Mais la richesse nationale a quand même augmenté sur la période. Par rapport au PIB, on constate une baisse minuscule, puisque les prélèvements obligatoires des ménages passent de 27,31% de la richesse nationale à 27,25% soit une baisse en milliard de 1,5… ce qui n’est clairement pas énorme. On conserve donc en France un niveau de pression fiscale sur les ménages très fort qui augmente en 2022 avec l’inflation – on en avait parlé et Bruno Le maire s’est engagé à revoir le barème de l’impôt sur le revenu mais seulement en 2023… en 2022, les Français vont payer plus d’impôt sur leurs revenus que ce qu’ils devraient normalement payer alors que leurs impôts ont clairement très peu baissé en réalité et que beaucoup d’impôts ont augmenté.

Les impôts qui ont le plus augmenté entre 2017 et 2021 sont la CSG qui passe de 99 milliards à 129 milliards soit +30 milliards d’euros par rapport à 2017 et l’impôt sur le revenu avec une hausse de +5,6 milliards par rapport à 2017 et aussi la TVA qui passe de 162 milliards à 184 milliards… + 22 milliards.

Officiellement les impôts ne devraient pas augmenter après les législatives, mais on peut craindre quand même une augmentation du taux de prélèvements obligatoires de la France car il n’y a pas pour l’instant sur la table de véritable plan articulé de baisse des dépenses publiques et que nous sommes toujours à plus de 100 milliards de déficit avec en plus une charge de la dette, en clair un coût annuel de la dette, qui monte et va continuer à monter avec les taux.

Dans le programme en marche il y a 15 milliards de suppressions de réductions (ou niches) fiscales et sociales, ces suppressions ne sont pas documentées c’est autant de hausse d’impôts potentielles. On se souvient qu’en fin de quinquennat, Nicolas Sarkozy et François Fillon avaient fait ce qu’ils appellent des baisses de dépenses fiscales qui ne sont en réalité que des hausses d’impôts pour les ménages et les entreprises. Si nous n’avons pas de baisses de dépenses nous aurons une chasse à la niche fiscale qui rendra la France encore plus imposée … et en réalité chez les initiés la traque aux niches fiscales a déjà commencé… rien de bon.