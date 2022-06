Canicule : 40°C attendus aujourd'hui à Paris, du jamais-vu depuis plus de 70 ans

Depuis plusieurs jours, la France fait face à un épisode caniculaire très précoce. Et Paris ne fait pas exception. A telle enseigne que, ce samedi 18 juin, la température devrait dépasser les 38 °C dans la capitale. Du jamais-vu depuis plus de 70 ans, selon le météorologiste François Jobard de Météo France.

Un pic de chaleur est attendu aujourd'hui à Paris. Selon le prévisionniste de Météo France François Jobard, la température extérieure sera supérieure à 38 °C et pourrait même frôler les 40 °C. Un triste record puisque pour retrouver de tels seuils dans la capitale, il faut remonter au 26 juin 1947.

Alors que cette vague de chaleur s'éternise dans le pays, Météo France annonce qu'aujourd'hui pourrait être la journée la plus chaude de cet épisode de canicule. D'ailleurs, les météorologistes s'attendent à ce que des records de température soient franchis.

Sur Twitter, François Jobard fait remarquer que «même un 38 °C à Paris dépasserait l'ancien record mensuel du 26 juin 1947».

à noter que même un 38 °C à Paris dépasserait l'ancien record mensuel du 26 juin 1947 demain. Record à 37.6 °C qui avait été obtenu dans des conditions de mesures différentes, dont on sait qu'elles étaient propices à une probable surchauffe (ancien abri) à l'époque. pic.twitter.com/IrDkc4CgHk — Francois Jobard (@Francois_Jobard) June 17, 2022

Un phénomène qui s'accentuera ces prochaines années

Toutefois, la situation pourrait s'améliorer dès dimanche dans la capitale, et le reste de la France. Les températures dans certaines régions pourraient chuter dans la journée ou à partir de lundi d'une dizaine de degrés. En effet, une dégradation orageuse est attendue sur le territoire national, a annoncé Météo France.

Vendredi, près d'un tiers du pays était placé en vigilance rouge, avec des pics de chaleur prévus au-delà de 40 degrés, comme en Espagne, où le pays est d'ores et déjà confronté à plusieurs feux de forêt. Au total, trente-sept départements français, soit plus 18 millions de Français, sont touchés par cette canicule précoce, arrivée du Maghreb par la péninsule Ibérique.

A noter que cette canicule est «la plus précoce jamais enregistrée en France». D'ailleurs, les climatologues alertent sur le fait que ces vagues de chaleur devraient se multiplier ces prochaines années, notamment en Europe, en raison du changement climatique et à la hausse des températures, induite par les émissions de gaz à effets de serre (CO2, méthane et protoxyde d'azote), d'origine anthropique, soit par l'activité humaine.