Commémoration de l'Appel du 18 juin : Emmanuel Macron préside une cérémonie aujourd'hui au Mont-Valérien

Emmanuel Macron se rend ce samedi au Mont-Valérien, dans les Hauts-de-Seine, afin de présider la cérémonie de commémoration du 82e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940.

Un hommage à l’Histoire. Le président de la République Emmanuel Macron sera au Mont Valérien, ce samedi, afin de diriger la traditionnelle cérémonie de commémoration de l’Appel du 18 juin 1940.

Ce 82e anniversaire aura une saveur particulière, puisqu’il s’agit de la première cérémonie se déroulant après la mort du dernier Compagnon de la Libération, Hubert Germain.

Décédé le 12 octobre 2021 (et inhumé dans la crypte du Mont-Valérien), celui qui avait rejoint l’Angleterre le 24 juin 1940, après avoir refusé l’armistice signé deux jours plus tôt, a émis un souhait qui sera respecté ce samedi, a indiqué l’Elysée. La cérémonie sera ainsi «l’occasion de marquer la pérennité des valeurs de l’Ordre (de la Libération, ndlr) et de mettre en valeur leur transmission vers la jeunesse».

Recueillement dans la crypte

Emmanuel Macron est attendu à 11 h au mémorial de la France combattante, au Mont-Valérien. Après une Marseillaise et le passage en revue des troupes, l’Appel du 18 juin du général de Gaulle sera lu, puis la flamme du mémorial sera ravivée. Ensuite, le président se recueillera dans la crypte, avant un défilé militaire.

À l’occasion de l’anniversaire de l’Appel du général De Gaulle, une cérémonie en direct sur @Twitter sera présidée par le président de la République @EmmanuelMacron le 18/06 à 11 heures en présence de la Première ministre @Elisabeth_Borne au Mont-Valérien. #CohésionDéfense pic.twitter.com/EqqEbWfS6z — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) June 17, 2022

Une fois la cérémonie terminée, il ira saluer des personnalités de l’Ordre de la Libération, des anciens combattants et des enfants, qui y auront assisté.

L’Elysée indique que le Président de la République sera notamment accompagné de la Première ministre, Elisabeth Borne, du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, du chef d’état-major des Armées, le général Thierry Burkhard, et du gouverneur militaire de Paris, Christophe Abad.

Par ailleurs, en marge de la commémoration, se tiendra à Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-Marne) une autre cérémonie, pour célébrer les 50 ans de l’inauguration du mémorial Charles de Gaulle (en 1972, par le président Georges Pompidou). La célèbre Croix de Lorraine, symbole du lieu, sera notamment mise en lumière.