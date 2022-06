Crack à Paris : un pharmacien agressé par un toxicomane porte de la Villette

Un pharmacien installé du côté de la porte de la Villette, à Pantin (93) a échappé à un vol ce dimanche 19 juin au matin, agressé par un toxicomane particulièrement violent.

Un braquage empêché. Ce dimanche matin, un pharmacien de 65 ans - installé place Jean Spire Lemaitre à Pantin - a dû faire face à un toxicomane particulièrement violent qui tentait de lui dérober sa caisse.

Les faits se sont déroulés vers 8h12, lorsqu'un individu s'est introduit dans la pharmacie avec un autre homme qu'il avait probablement tenté de voler à l'extérieur du magasin, selon les images de vidéosurveillance que CNEWS s'est procurées. Une fois à l'intérieur, l'individu – qui semble très désorienté sur les vidéos – a changé de cible, laissant l'autre homme s'en aller, et s'est alors dirigé vers la caisse pour voler le pharmacien. Sans succès. Ce dernier a alors fermé les portes pour l'empêcher de sortir et appelé la police.

S'en est alors suivi un face-à-face très dangereux pour le pharmacien, enfermé avec son agresseur. Ce dernier tentant de sortir en défonçant à coups d'épaule et de chaise la porte de l'officine. A 8h19, plus de 7 minutes après être rentré dans le magasin, l'agresseur s'est montré encore plus violent, s'acharnant sur la porte d'entrée de la pharmacie, sous les yeux toujours impuissants du professionnel de santé.

Plus de 10 minutes se sont écoulées avant l'arrivée de la police, qui a finalement pu interpeller le forcené. Si le pharmacien n'est pas blessé, il est, selon nos informations, toujours «en état de choc» cet après-midi.