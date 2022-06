Législatives 2022 : le communiste Fabien Roussel conserve son siège de député dans le Nord

A l'issue du second tour des élections législatives, ce dimanche 19 juin, le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, est réélu en tant que député de la 20e circonscription du Nord.

Fabien Roussel rempile. Député sortant et candidat de la Nupes, le secrétaire national du PCF a, selon les dernières estimations, recueilli 53,59% des voix. Pour ce second tour, il était opposé au représentant local du Rassemblement national, Guillaume Florquin.

Ce n'était pas gagné d'avance car le premier tour avait été très serré, à 34,13% pour Fabien Roussel contre 32,64% pour son adversaire. Sans compter que le petit score du secrétaire national du PCF lors de l'élection présidentielle, à 2,28%, était encore dans toutes les têtes.

Candidat sous l’étiquette de la Nupes, la coalition menée à gauche par Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel s'est toutefois tenu à l'écart de ce dernier durant toute la campagne des législatives. Pourtant son parti, comme les autres membres de l'alliance, a signé pour mettre en place un «intergroupe» à l'Assemblée, qui rassemblera toutes les familles de gauche.

Il y a cinq ans, pour son précédent mandat de député, Fabien Roussel était arrivé en tête au premier tour mais de justesse, devant le RN et LREM. Il avait ensuite réalisé un score de 63,88% au second tour contre le candidat du Rassemblement national, à la faveur d’un barrage mobilisé contre ce dernier et d’une abstention forte de 62%.

