Dominique Reynié : «c'est une situation de "quasi-ingouvernabilité"»

«C'est une situation de "quasi-ingouvernabilité"», a déclaré lundi sur CNEWS le politologue Dominique Reynié après l'échec d'Emmanuel Macron à constituer une majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Le résultat du second tour des élections législatives, sans majorité absolue pour le camp macroniste (245 députés) et avec la Nupes et le RN en force (131 et 89 sièges), va placer la France dans «une situation de "quasi-ingouvernabilité"», a analysé le politologue Dominique Reynié sur CNEWS.

«Cela va dépendre de la possibilité pour Emmanuel Macron de constituer un pacte de gouvernement, qui donnerait de la stabilité et la vision minimale de ce qu’il faut faire pendant cinq ans», a-t-il poursuivi.

D’après le politologue, des thèmes majeurs sont à venir pour le gouvernement (comme la retraite, par exemple), «et ce ne sont pas des sujets sur lesquels on peut faire une loi une année, et une autre la suivante. Il faut de la continuité».

«Une affaire particulièrement compliquée»

«C’est une affaire qui est particulièrement compliquée, dans un moment où la France est confrontée à, par exemple, une remontée des taux d’intérêts, qui oblige à un effort budgétaire alors que les Français sont face à des problèmes de pouvoir d’achat et attendent une aide supplémentaire de l’Etat, qu’il ne pourra peut-être plus donner», a détaillé Dominique Reynié.

«C’est ce que je redoute beaucoup, la combinaison d’une absence de majorité parlementaire et d’une agitation plus forte, avec les députés de Jean-Luc Mélenchon, et de l’autre côté une agitation de rue qui viendrait s’ajouter à cela, une protestation dans l’opinion, qui pourrait donner le visage d’une crise de régime».