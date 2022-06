Législatives 2022 : même dans les Hauts-de-Seine, la droite perd du terrain

Les Républicains auraient pu se retrouver sans aucun député dans les Hauts-de-Seine, territoire historiquement acquis à la droite, si Patrick Juvin n'avait pas sauvé l'honneur en remportant la 3e circonscription ce dimanche 19 juin.

Au fil des années, les Hauts-de-Seine ont peu à peu basculé du côté de la majorité présidentielle. De Charles Pasqua à Nicolas Sarkozy, en passant par Patrick Balkany, Patrick Ollier ou encore Thierry Solère, après l'âge d'or des barons de la droite, le parti des Républicains ne règne définitivement plus en maître sur ces terres de l'ouest parisien.

De 7 à 2, puis finalement un seul député pour la droite

Au premier tour des élections législatives dimanche 12 juin, la droite avait obtenu à peine plus de 15 % des voix dans le département francilien, et n’accédait au second tour de ce scrutin que dans les 2e, 3e et 9e circonscriptions.

Ce dimanche 19 juin, seul Patrick Juvin, le maire de La Garenne-Colombes et emblématique patron des urgences à l'hôpital Georges Pompidou a finalement remporté l'élection dans la 3e circonscription des Hauts-de-Seine. Il succède ainsi à Christine Hennion (LREM), qui ne s'est pas représentée.

Un échec cuisant pour la droite qui recule depuis plusieurs années déjà dans le 92. Avant 2017, 6 circonscriptions – 7 si l'on compte celle de Jean-Christophe Fromantin qui se présente sans étiquette – sur 13 étaient encore acquises à la droite.

Mais l'arrivée de La République en Marche et l'élection d'Emmanuel Macron ont fini par avoir raison de cette suprématie. Après les élections de 2017, seules les 6e et 9e circonscriptions sont restées sous étiquette LR.

La première avait été remportée à l'époque par Constance Le Grip, qui a été largement réélue ce dimanche dans la 6e circonscription avec 74,19 %. Sauf que celle-ci a très récemment décidé de soutenir la majorité présidentielle, après l'échec de Valérie Pécresse au premier tour de l'élection présidentielle. Et se présente donc aujourd'hui sous l'étiquette Ensemble.

La seconde avait quant à elle été remportée par Thierry Solère, qui – en pleine tourmente judiciaire – a préféré ne pas se représenter. Après pas loin de dix ans de bons et loyaux services. Et là encore, c'est un candidat Ensemble, Emmanuel Pellerin, qui a remporté sa circonscription, la 9e, avec 53,91 % des voix.

Mais tout n'est pas perdu pour la droite, puisque le conseil départemental est toujours dirigé par Georges Siffredi, membre des Républicains, qui a succédé à Patrick Devedjian, et que de nombreux maires restent encore marqués à droite.

