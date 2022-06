Législatives 2022 : moins de femmes entrent à l'Assemblée nationale qu'il y a cinq ans

La parité homme-femme recule sur les bancs de l'Assemblée nationale. A l'issue du second tour des élections législatives, ce dimanche 19 juin, seules 215 femmes sur 577 sièges ont été élues. Cinq ans plus tôt, elles étaient 224 à faire leur entrée au Palais Bourbon.

Moins de femmes franchiront les portes de l'Assemblée nationale pour ce nouveau mandat. Au terme de ces législatives, l’Hémicycle sera composé de 215 femmes (37,26%) et 362 hommes (62,74%).

L'Assemblée nationale sera donc moins féminisée qu'après les précédentes élections législatives de 2017, où l'on dénombrait 224 femmes députées, soit 39%.

Longtemps à la traîne, la France s’était alors hissée au 33e rang en termes de parité, sur 185 pays classés par l’Union interparlementaire.

Nupes en force, LR (encore) à la traîne

Du côté des différents partis représentés, c'est le groupe Les Républicains qui est aujourd'hui le moins paritaire, avec 18 femmes sur 61 députés élus, soit 29,5%.

A l’opposé, l’alliance de la gauche, Nupes, compte 60 députées dans ses rangs, soit 43,6%. Et derrière, on trouve la majorité présidentielle, avec 40,4% de femmes et le Rassemblement national avec 37,1%.

A noter que les lois sur la parité, mais surtout les sanctions financières doublées en 2014 pour les partis présentant moins de 50% de femmes, ont été fortement incitatives.

D'ailleurs, lors du mandat 2017-2022, le parti LR avait été le plus pénalisé avec notamment en 2021 un malus de 1,78 million d’euros.