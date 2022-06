Législatives 2022 : à Paris, la droite exclue du face-à-face Nupes/Ensemble

Les Parisiens sont divisés. Ecartant les deux candidats LR, ils ont voté ce dimanche 19 juin pour la Nupes dans l'est de la capitale ou pour la majorité présidentielle Ensemble dans l'ouest parisien, dans une parfaite égalité. A l'issue de ces élections législatives, il y a désormais 9 députés Nupes et 9 députés Ensemble à l'Assemblée.

A l'issue du second tour des élections législatives ce dimanche 19 juin, seuls deux partis sont désormais représentés à Paris à égalité : la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) et le parti présidentiel Ensemble. Un face-à-face dont Les Républicains ont été écartés, alors que les deux candidats LR encore présents au second tour – Brigitte Kuster (4e circonscription) et Francis Szpiner (14e circonscription) – n'ont finalement pas convaincu les électeurs.

«A Paris, il n’y aura plus de députés Républicains. Les électeurs ont donné une majorité au président qui a joué sur la peur. Les Républicains vont devoir se réunir mais nous ne jouerons jamais cette politique du pire», a immédiatement regretté le maire du 16e, Francis Szpiner, qui déplore surtout un taux d’abstention (49,28 %) supérieur à celui observé au premier tour (46,05 %).

Un territoire divisé en deux

Résultat, la capitale est politiquement divisée en deux. D'un côté, les 9 députés Ensemble (Sylvain Maillard, Gilles Le Gendre, Stanislas Guerini, Astrid Panosyan-Bouvet, Clément Beaune, Maud Gatel, Olivia Grégoire, David Amiel et Benjamin Haddad) et de l'autre, les 9 députés Nupes (Julien Bayou, Sophia Chikirou, Eva Sas, Sandrine Rousseau, Rodrigo Arenas, Danielle Simonnet, Sarah Legrain, Danièle Obono et Aymeric Caron).

Parmi les premiers, des proches d'Emmanuel Macron, dont 3 avaient été nommés ministres ou porte-parole en mai, et jouaient leur place au gouvernement (Stanislas Guerini, Clément Beaune et Olivia Grégoire). Une victoire pour la majorité présidentielle, dont certains candidats en ballotage défavorable ont été repêchés in extremis.

La Nupes, qui a finalement fait des résultats un peu moins impressionnants que prévu à Paris, s'en sort quand même pas trop mal. Avec de nouvelles figures fortes de la gauche, telles que Julien Bayou, Sophia Chikirou, Sandrine Rousseau ou encore le journaliste Aymeric Caron. Eux ont en effet réussi à écarter les anciens députés LREM Elise Falgeles, Julien Bargeton ou encore Pierre-Yves Bournazel pour redessiner le visage de la capitale à l'Assemblée.

De sorte que, in fine, la majorité présidentielle perd tout de même 3 voire 4 circonscriptions passant de 12 (ou 13 circonscriptions si l'on compte celle de Pierre-Yves Bournazel qui est passé de LR à LREM entre 2017 et aujourd'hui), quand la gauche passe de 2 circonscriptions (gagnées par le Parti socialiste et la France Insoumise) à 9 aujourd'hui, alors que, de son côté, la droite repart bredouille après avoir perdu 2 circonscriptions.