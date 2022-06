Législatives 2022 : quel avenir pour Jean-Luc Mélenchon ?

Que va devenir Jean-Luc Mélenchon ? Le candidat LFI à la dernière élection présidentielle et leader de la Nupes ne sera pas Premier ministre faute d'avoir obtenu une majorité de députés de son camp à l'issue des législatives. Il n'a également plus aucun mandat électif.

C'est désormais officiel et acté. La Nupes compte 131 députés à l'Assemblée nationale. Un grand pas en avant pour les partis de gauche mais qui reste tout de même insuffisant pour prétendre à la majorité (289 sièges).

Cette courte défaite face à la coalition «Ensemble» qui, elle, ne compte pas moins de 235 sièges, est synonyme d'un gouvernement qui restera presque inchangé. Et Jean-Luc Mélenchon, qui est arrivé troisième lors de la dernière élection présidentielle, ne délogera pas l'actuelle Première ministre Elisabeth Borne, comme il l'avait souhaité.

«Je change de poste de combat mais mon engagement est et demeurera jusqu'à mon dernier souffle dans le premier de vos rangs» a-t-il déclaré ce dimanche après les résultats du deuxième tour des législatives.

Marine Le Pen envoie Jean-Luc Mélenchon à la retraite

Pour Marine Le Pen (RN), Jean-Luc Mélenchon est désormais à la retraite. «Evidemment, la Nupes ne sera pas majoritaire à l'Assemblée nationale et Jean-Luc Mélenchon n'étant pas Premier ministre, il est donc à la retraite» affirmait-t-elle au soir du premier tour de l'élection législative.

Néanmoins, Martine Billard ancienne députée de Paris et réputée comme proche de l'homme fort de La France insoumise affirme qu'à 70 ans il n'est pas prêt de raccrocher. «À la retraite Jean-Luc Mélenchon ? Que Marine Le Pen en rêve, c'est une chose, la réalité c'en est une autre.» Martine Billard en est donc convaincue : Jean-Luc Mélenchon devrait occuper une autre place. Mais laquelle ?

Un Passage de témoin à Mathilde Panot ?

Malgré le fait qu'il ait été au centre du jeu lors des élections législatives et leader de la Nupes, Jean-Luc Mélenchon pourrait ainsi être tenté de passer le témoin à la députée Mathilde Panot. Ce serait même déjà chose faite, selon le député insoumis du Nord Ugo Bernalicis.

«Jean-Luc Mélenchon avait déjà largement passé la main à l'Assemblée nationale à Mathilde Panot. La suite est assurée, le passage de témoin est déjà fait», rappelle Ugo Bernalicis. Il faut dire qu'en octobre dernier, Mathilde Panot avait repris la présidence de La France insoumise à l'Assemblée nationale.

L'avenir de Jean-Luc Mélenchon est donc encore un peu flou. Cependant, au lendemain du premier tour des élections législatives, Le Parisien annonçait qu'il pouvait prendre la tête de l'institut La Boétie, une fondation d'idées de gauche, en automne prochain. Depuis, cette information n'a pas été démentie par l'intéressé et celle-ci n'a pas été confirmée non plus. Mais selon Martine Billard, cette hypothèse n'est pas à exclure.