Paris : la délinquance repart à la hausse en 2022, après une accalmie liée au Covid-19

La délinquance observée à Paris au premier trimestre de l'année 2022 est en forte hausse par rapport à la même période en 2021 selon les chiffres dévoilés par la préfecture de police ce lundi 20 juin. Elle reste néanmoins bien inférieure qu'aux niveaux atteints avant la crise sanitaire.

Une hausse de la délinquance dans la capitale à nuancer. «La trajectoire empruntée par la délinquance parisienne au cours du premier trimestre 2022 est à la hausse par rapport à la même période en 2021, mais est inférieure à 2019 sur la plupart des indicateurs», a communiqué la préfecture de police de Paris (PP) ce lundi.

Évolution de la délinquance à Paris (1er trimestre 2022).



Consultez notre communiqué de presse. pic.twitter.com/4AepSNiRqJ — Préfecture de Police (@prefpolice) June 20, 2022

Concrètement, les faits d’atteintes volontaires à l’intégrité physique ont augmenté de «17,9 % entre 2021 et 2022», mais leur niveau demeure inférieur à celui de 2019 (- 7,4 %) tient à souligner la PP, qui avance qu'il y a eu «877 victimes de moins en 2022 qu’en 2019». Et ce, malgré le retour des touristes.

FOCUS SUR LES VIOLENCES CONJUGALES ET SEXUELLES

Selon la PP, les atteintes «non crapuleuses» à l'intégrité physique – c'est-à-dire des violences gratuites qui ne sont pas liées à l'atteinte aux biens – «reviennent à un niveau connu antérieurement à la crise sanitaire, selon une tendance déjà observée l’an passé».

De fait, les violences conjugales ont augmenté de 45 % entre 2019 et 2022, et de 27,6 % entre 2021 et 2022. Tout comme les violences sexuelles, qui sont augmenté de 25,2 % entre 2019 et 2022, et de 39,4 % entre 2021 et 2022.

Liées à des différends de diverses natures et souvent commis dans la sphère privée, «ces atteintes sont celles qui sont le plus complexes à prévenir» selon la PP, qui explique notamment cette augmentation «par la libération de la parole des victimes, qui se traduit par une hausse des plaintes déposées».

Concernant les atteintes crapuleuses contre les personnes, elles ont peu augmenté, avec une hausse de 0,6 % entre 2021 et 2022 (soit 21 victimes en plus à déplorer). Et sont loin du niveau atteint en 2019 (- 28,4 %, soit 1.344 victimes de moins).

Les vols en baisse, mais pas les cambriolages

Sans surprise, ce sont les «atteintes aux biens» – c'est-à-dire les vols – qui constituent la part la plus importante de la délinquance parisienne, selon la PP, qui évoque des actes liés «à la forte fréquentation de la capitale (tourisme, diversité de lieux ouverts au public, transports en commun multiples)».

Preuve du «retour à la vie normale», la PP comptabilise 48.844 faits au premier trimestre 2022. Soit une hausse de 24,5 % par rapport à 2021, mais qui reste inférieure aux chiffres de 2019. A l'époque, sur la même période, 61.935 infractions avaient été recensées.

Fait notable, les cambriolages sont quant à eux largement repartis à la hausse, au point de «retrouver un niveau comparable à celui de 2019», explique la PP. Soit 4.677 faits en 2019 contre 4.841 en 2022. Soit une augmentation de 3,5 %.

Mais si la délinquance repart à la hausse en 2022, après une accalmie liée au Covid-19, la préfecture de police de Paris assure l'engagement des forces de l'ordre «est fort et constant sur la voie publique».

A titre d'exemple, elle relève «une hausse des infractions à la législation sur les stupéfiants révélées par les policiers (+ 37,2 % par rapport à 2019 et + 21,5 % par rapport à 2021). Preuve selon elle de l'«action tenace» et du travail mis en place «pour démanteler les trafics et les points de deal».

Même chose concernant les ventes à la sauvette, alors que 14,9 % de faits supplémentaires ont été constatés par les policiers.