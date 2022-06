Sécheresse : l'eau potable rationnée dans un village des Alpes-Maritimes

Le village de Villars-sur-Var a vu ses ressources en eau atteindre un niveau critique. Le rationnement des habitants a donc été décidé le 17 juin dernier.

A cause de la sécheresse qui sévit actuellement en France, quarante départements sont concernés par des restrictions d'eau. C'est le cas des Alpes-Maritimes, où le problème est d'ampleur dans certaines zones : depuis le 17 juin, le village de Villars-sur-Var a décidé de rationner l'eau de ses 700 habitants.

La commune a été placée en alerte sécheresse car les deux sources en eau qui l'alimentent ont atteint un niveau critique. Interrogé par France 2, le directeur technique de la régie des eaux Alpes Azur Mercantour, Aurélien Chartier, explique que «le captage principal de la commune de Villars-sur-Var», qui «donne en général 330-350 m3/jour» baisse actuellement «de 50 m3/jour tous les mois».

Une ressource limitée

L'eau est donc devenue une ressource limitée et la mairie a décidé d'interdire la consommation humaine d'eau du robinet via un arrêté. Le maire, René Briquetti, explique que cette décision concerne «la boisson, la préparation des aliments et le brossage des dents. Cela permet quand même à la population de pouvoir utiliser l'eau pour d'autres usages», sanitaires notamment.

Pour que les habitants s'hydratent, la commune distribue de l'eau en bouteilles, rationnée. Désireuses de trouver une solution plus pérenne, les autorités locales travaillent au développement d'une troisième source en eau. Un nouveau point de captage doit «apporter un soutien en termes de volume pour pouvoir reremplir les bassins du village», selon Aurélien Chartier.

Pour l'heure, la qualité de cette nouvelle source est en cours d'analyse. Si les résultats s'avèrent satisfaisants, les habitants de Villars-sur-Var devraient à nouveau être autorisés à consommer l'eau du robinet, sans craindre la pénurie.