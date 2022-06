Val-de-Marne : des policiers pris à partie après un contrôle dans un quartier de reconquête républicaine (vidéo)

Ce dimanche 19 juin, à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), des policiers ont été pris à partie par plusieurs habitants d'un quartier qui voulaient les empêcher d'effectuer des interpellations.

Très musclé. Ce dimanche 19 juin vers 21h, à Chennevières-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, une patrouille de police a aperçu une voiture roulant à vive allure et faisant des embardées avec deux personnes cramponnées sur le toit. Pour éviter le contrôle, les deux individus ont demandé au conducteur du véhicule de ne pas s’arrêter.

Ce dernier s’est finalement arrêté au niveau du square Jean Goujon, à Champigny-sur-Marne, dans la cité sensible du Bois L’abbé, un quartier de reconquête républicaine (QRR).

Alors que le conducteur est parvenu à prendre la fuite, le passager et les deux individus présents sur le toit du véhicule sont, eux, restés sur place.

Décrits comme «agressifs» et «hystériques», selon le rapport des policiers consulté par CNEWS, les trois individus ont tenté de perturber la patrouille en les empêchant de poursuivre le fuyard. Puis, ils s’en sont pris aux forces de l’ordre en les agrippant et en commettant des outrages.

Les policiers ont essayé, en vain, d’interpeller les accompagnants du conducteur mais ces derniers n’ont cessé de se débattre et de crier.

A peine les renforts demandés, une quarantaine d’individus ont alors entouré et invectivé les policiers.

Les riverains sollicités par les suspects

Cette scène, filmée par un riverain présent sur son balcon et postée sur les réseaux sociaux, a attiré plusieurs habitants du quartier qui se sont mêlés à l’altercation après avoir été sollicités par les trois suspects.

«Nous sommes submergés par les riverains qui courent dans notre direction alors que les trois individus deviennent de plus en plus agressifs et nous crachent au visage», ont écrit les policiers dans le rapport d’intervention.

Après l’arrivée des renforts, les trois individus ont finalement été interpellés. Ils sont tous majeurs. Le premier suspect est né en août 2002 à Saint-Maurice. Les deux autres sont nés respectivement en septembre 2000 et en novembre 2004 à Champigny-sur-Marne.