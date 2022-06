Législatives 2022 : à 79 ans, José Gonzalez est le nouveau doyen de l’Assemblée nationale

José Gonzalez est un tout jeune député puisqu’il vient à peine d’être élu et siègera pour la première fois à l’Assemblée nationale. À 79 ans, il devient également le nouveau doyen de l’hémicycle.

À 79 ans, le député du Rassemblement national, José Gonzalez, prendra la suite du député LR, Bernard Brochand, au poste de doyen d’âge de l’Assemblée nationale. Une distinction qui peut paraître anecdotique, mais qui a une importance de taille dans les débuts d’une nouvelle législature.

En effet, lors de la première séance de la nouvelle assemblée, c’est au doyen de l’Assemblée nationale de présider cette dernière et de superviser l’élection du futur président de l’hémicycle. José Gonzalez qui siègera pour la toute première fois le fera donc en tant que président de séance.

Fraîchement élu dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, le nouveau député a confié sa joie à CNEWS : «Je suis très heureux, bien évidemment, vous vous en doutez, mais pas forcément pour moi. Je peux offrir à Marine Le Pen un député à l’Assemblée nationale pour étoffer son groupe».

Un doyen qui ne sera pas «politicard»

Ancien directeur d’auto-école, José Gonzalez a terminé sa carrière comme contrôleur d’exploitation à l’aéroport de Marseille-Provence. Militant depuis son plus jeune âge au Front national puis au RN, il a siégé au conseil régional avant de siéger au conseil municipal de sa commune.

Son engagement dans la campagne des élections législatives en tant que candidat avait pour but de porter les idées de son parti encore plus loin. «Je serai fidèle à mes engagements, je serai fidèle à mes électeurs. Nous verrons bien si je prendrai les vices d’un homme politique, j’espère que non que je ne serai pas un politicard, mais un politicien», a-t-il expliqué.

José Gonzalez fait partie des 89 députés RN qui siègeront pour les cinq prochaines années à l’Assemblée nationale. Parmi eux, 81 y font leur entrée pour la première fois.

Pour cette XVIe législature, le benjamin de l’Assemblée est Tematai Le Gayic. Le jeune homme de 21 ans est le nouveau député de la 1ere circonscription de la Polynésie française. Élu du parti indépendantiste polynésien, Tāvini huiraʻatira, et soutenu par la Nupes, il est le plus jeune député de l’histoire de la Ve République.