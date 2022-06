Électricité : voici les 5 appareils en veille qui consomment le plus

Les appareils électriques en veille en France constituent près de 11% de la consommation d’électricité moyenne annuelle de chaque foyer français, selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

La facture énergétique est un véritable sujet chez les Français. Et la mise en veille, qui sert à faire fonctionner plus rapidement un appareil, représente une dilapidation d’énergie. Car en veille, les objets numériques consomment toujours. Et beaucoup. Idem pour les appareils éteints en charge. La cause ? La circulation du courant résiduel qui accroît la consommation et fatigue la durabilité des appareils.

Mais alors, quels sont les cinq appareils qui consomment le plus ?

Les écrans et périphériques

209 kWatts par heure et par an, soit une dépense annuelle de 23 euros.

Les paraboles

131 kWatts par heure et par an, ce qui représente une dépense de 14.5 euros.

Le sèche-linge

103 kWatts par heure et par an et 11.3 euros de dépense annuelle.

Le four de cuisine

86.5 kWatts par heure et par an, c’est-à-dire 9.5 euros de dépensés.

Le téléviseur

77 kWatts par heure et par an avec une dépense de 8.5 euros.

Les box Internet sont très énergivores également puisqu’elles consomment 61.3 kWatts par heure et par an, soit 6.8 euros chaque année.

Pour éviter le gaspillage d’énergie inutilement, avant d’acheter un appareil électrique, le consommateur peut se tourner vers les produits estampillés Energy Star qui sont moins énergivores ou privilégier les appareils non équipés d’une «option différée».