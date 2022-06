Grève RATP et SNCF : un mouvement social sur le RER prévu vendredi, jour de la finale du Top 14

Un mouvement de grève à la SNCF et à la RATP risque de perturber plusieurs lignes de Transilien, ainsi que la quasi-totalité des lignes de RER ce vendredi 24 juin, jour de la finale du Top 14 de rugby entre Castres et Montpellier organisée au Stade de France, à Saint-Denis (93).

Les lignes A, B, C et D du RER ainsi que les lignes H, J, K, L et R du Transilien pourraient bien être fortement perturbées ce vendredi 24 juin, alors que les agents RATP et SNCF se sont accordés pour faire grève le jour de la finale du Top 14 de rugby, dont la rencontre est prévue à 20h45 au Stade de France. Un moyen pour les cheminots de faire entendre leurs revendications.

Si les prévisions de circulation seront communiquées 72 heures avant la grève, les syndicats ont d'ores et déjà annoncé que les lignes B et D du RER qui desservent le Stade de France seront concernées par ce mouvement social, tout comme la ligne A qui relient les banlieues est et ouest de Paris. Même chose pour le RER C.

Revalorisation salariale et autres revendications

«Nos organisations syndicales appellent à poursuivre la mobilisation avec comme prochaine étape la finale du Top 14 de rugby le vendredi 24 juin au Stade de France», ont ainsi fait savoir La Base, la CGT-RATP ou encore l'Unsa Ratp, dans un communiqué de presse unitaire, expliquant néanmoins «être disposées à continuer les discussions» avec la direction «dans un cadre apaisé et loyal».

Ensemble, et depuis de longues semaines, ils revendiquent une revalorisation salariale, et dénoncent les changements de plannings incessants qui interviennent quelques jours ou même parfois la veille de leur prise de service en raison des nombreux travaux sur les lignes, selon une source syndicale.

Lors de la finale de la Ligue des champions le 28 mai dernier au Stade de France, une grève des conducteurs de la RATP sur le RER B avait conduit à un report massif des voyageurs sur le RER D, qui est quant à lui opéré par la SNCF. Ce vendredi, les deux opérateurs ont coordonné leur mobilisation.