Le président de l’Assemblée nationale, quatrième grande figure de la République

Le président de la République, le président du Sénat et le Premier ministre sont les figures centrales du pouvoir en France. A ces trois piliers s’ajoute une dernière grande personnalité, le président de l’Assemblée nationale.

Les élections législatives qui viennent de s’achever ont redessiné la carte de l’hémicycle. Richard Ferrand n’ayant pas été réélu, il ne quittera pas seulement son siège de député mais également celui de la présidence de l’Assemblée nationale. Un poste clé du pouvoir français qui va attirer les convoitises.

Si la majorité présidentielle a fortement fondu lors de ce scrutin, elle reste la plus présente au Palais Bourbon, faisant face aux percées historiques de la Nupes, l’union des gauches, et du Rassemblement national. Ainsi, le poste de président de l’Assemblée nationale pourrait faire l’objet d’une difficile élection.

C’est lors de la première séance de l’Assemblée nouvellement élue que le président de l’Assemblée nationale est désigné par le biais d’un vote secret. Pour cette législature, il faudra attendre mardi prochain, le 28 juin. Cette première séance sera alors présidée par le doyen de l’hémicycle, José Gonzalez, 79 ans, élu RN dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône. En 2017, il s’agissait du député LR, Bernard Brochand.

Pour être élu, le président du Palais Bourbon doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n’est pas atteinte au bout des deux tours du scrutin, un troisième est organisé et permet l’élection du président par le biais de la majorité relative, c’est-à-dire que le candidat qui obtient le plus de voix est élu.

Le président de l’Assemblée nationale cumule les pouvoirs

En tant que président de l’Assemblée, le député élu dispose de pouvoirs supplémentaires. Il a un rôle de consultant auprès du président de la République qui doit obligatoirement se référer à lui s’il réfléchit à dissoudre l’Assemblée ou s’il souhaite mettre en œuvre les pouvoirs exceptionnels du chef de l’Etat.

Autre «arme» de cette figure de la République, un pouvoir de nomination. Il a notamment le droit de nommer un membre du Conseil constitutionnel et deux membres de la commission des lois.

A cela s’ajoute un pouvoir de saisine. Saisine du Conseil constitutionnel mais également de la Cour de discipline budgétaire et financière, du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Au sein de l’Assemblée nationale, le président doit mener les débats de l’hémicycle, il préside les organes décisionnels de l’Assemblée.

Si rien n’interdit au président de l’Assemblée nationale de participer au vote des lois soumises à l’hémicycle, ce dernier suit généralement la tradition en s’abstenant. Cependant, lors de votes importants, des lois constitutionnelles par exemple, il arrive que le président prenne une part active au vote. Ce fut le cas en 2008, avec la loi constitutionnelle du 21 juillet pour laquelle le président de l’Assemblée nationale de l’époque, Bernard Accoyer (UMP devenu LR en 2015), a pris la décision de voter.