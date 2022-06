Météo : 26 départements placés en vigilance orange pour orages ou canicule

Ce mardi 21 juin après-midi, 26 départements (contre 27 précédemment) restaient en vigilance orange pour des risques d'orages, de canicule ou des deux.

Ce mardi 21 juin, dans son bulletin de 16h, Météo France a placé 26 départements en vigilance orange pour des risques d'orages et de canicule. Parmi eux, six départements concernés par un épisode de fortes chaleurs (Ain, Jura, Isère, Loire, Rhône et Saône-et-Loire). «Les températures observées sont proches ou dépassent les 30 °C en plaine. On a relevé 34 °C à Lyon Bron en début d'après-midi ainsi qu'à Mâcon», précise l'institut de météorologie.

La vigilance orange aux orages concerne de son côté 25 départements : Ain, Allier, Ariège, Aude, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Creuse, Dordogne, Doubs, Haute-Garonne, Gironde, Jura, Landes, Loire, Haute-Loire, Lozère, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Deux-Sèvres, Tarn, Vienne et Haute-Vienne. Cinq départements sont donc en même temps concernés par la canicule et les risques d'orages.

Environ 200 interventions des pompiers ont eu lieu lundi soir en Gironde pour des dégâts matériels consécutifs à d'importantes chutes de grêle accompagnées de rafales de vents qui ont touché notamment l'agglomération de Bordeaux et la cote girondine, a annoncé le service départemental d'incendie et de secours (Sdis).