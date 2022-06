Paris : la plus grande station à hydrogène d’Europe va ouvrir porte de Saint-Cloud

Une station de production et de distribution d'hydrogène est en cours de finition, porte de Saint-Cloud, à Paris (75). Ici, des véhicules légers – principalement des taxis – et bientôt des véhicules plus lourds pourront faire leur plein non pas d'essence... mais d'hydrogène. Ce sera alors la plus grande station d'Europe.

La première station parisienne intra-muros, et bientôt plus grande station d'Europe, de production et de distribution d'hydrogène va bientôt ouvrir ses portes, porte de Saint-Cloud (16e). La première des 4 pompes va entrer en phase de test dans les prochains jours.

A terme, elle permettra aux véhicules à hydrogène et piles à combustible, tels que la Toyota Mirai, de «faire le plein» en cinq minutes top chrono. «Une expérience similaire à celle que vivent les propriétaires de véhicules thermiques», nous promet-on.

Bientôt 5 stations en Ile-de-France

Aux manettes ? L'entreprise française HysetCo, pionnière en matière de nouvelles mobilités fonctionnant à l'hydrogène, et qui compte Air Liquide, Total Energie ou encore Toyota parmi ses actionnaires.

Aujourd'hui, la société détient déjà 3 stations de ce type en Ile-de-France, à l'aéroport de Roissy (250 kg/jour), à l'aéroport d'Orly (150 kg/jour) et à la porte de la Chapelle, côté Seine-Saint-Denis (93), à Saint-Denis (250 kg/jour).

En plus de cette nouvelle station porte de Saint-Cloud (1 tonne produite et distribuée/jour), qui sera donc la quatrième, une cinquième station devrait voir le jour dans la région, au Bourget, en Seine-Saint-Denis (93), au début de l'année 2023.

Une alternative au changement climatique

En plein développement, l'entreprise entend ainsi proposer une «alternative» pour les taxis professionnels, mais aussi pour les entreprises qui possèdent une flotte de véhicules fonctionnant à l'hydrogène et enfin, pour les particuliers, propriétaires de voitures hydrogène, même s'ils sont encore rares.

L'objectif est ainsi de «répondre aux enjeux climatiques», mais aussi de mettre à disposition «des solutions alternatives» face au marché de l'électrique en plein boom, mais qui «a trop de limites» au niveau environnemental, avance la directrice de développement d'HysetCo, Camille-Léa Passerin.

Seul hic pour le moment, très peu de véhicules hydrogène sont commercialisés en France à cette date, et le prix de l'hydrogène – 15 euros le kg – est encore un peu élevé. Sachant que l'Ademe préconise de faire tomber les prix dans une fourchette comprise entre 9 et 10 euros.

Aujourd'hui, avec des réservoirs d'une capacité d'environ 5 à 6 kg par voiture, un plein coûte entre 75 et 90 euros, pour environ 500 km d'autonomie. Pour faire baisser les coûts, HysetCo mise donc sur «l'industrialisation de la filière» et vise sur une commercialisation à grande échelle de cette technologie, auprès des professionnels mais aussi des particuliers.

C'est ce que fait Stellantis – groupe né de la fusion du groupe français PSA Peugeot-Citroën et de Fiat Chrysler Automobiles – qui a déjà commencé à construire des véhicules et qui devrait commercialiser une première flotte de plusieurs centaines de camionnettes hydrogène dans les prochains mois.

Pour l'instant, la station de la porte de Saint-Cloud s'adresse principalement – même si elle n'est pas fermée aux particuliers – aux taxis qui ont quitté leur véhicule électrique pour passer à l'hydrogène.

«Ils habitent souvent en dehors de Paris et ne peuvent pas se permettre de rentrer chez eux au milieu de leur journée pour charger leur voiture [...] Ils vont ainsi passer d'une autonomie moyenne de 250 km par jour, 600 km», estime Camille-Léa Passerin.

Pour eux, une pompe sera ouverte en test dès le mois de juin, avec un opérateur sur place, et les 4 d'ici à septembre. A l'automne, la station sera également accessible aux bus et aux camions. A terme, la station fonctionnera 24h/24, 7 jours sur 7, sans personnel sur place.