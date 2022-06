Burkini dans les piscines : Eric Piolle dit accepter l'interdiction confirmée par le Conseil d'Etat

Désavoué par le Conseil d’Etat à propos de l’autorisation du burkini dans les piscines municipales, le maire de Grenoble, Eric Piolle a confirmé «prendre acte» de cette décision.

Eric Piolle ne contre-attaquera pas. Alors que le Conseil d’Etat a confirmé mardi la décision du tribunal administratif de Grenoble de suspendre le nouveau règlement intérieur des piscines municipales, permettant aux femmes de se baigner en burkini, le maire de la ville a confirmé ce mercredi au micro de CNEWS qu’il en prenait acte.

«Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction administrative, donc évidemment que l’on respecte cette décision», a-t-il indiqué. «Il nous a prêté une intention, qui est un dérogation excessive (à la règle générale), pour des raisons de revendication religieuse. Ce n’est pas notre intention, mais on entend son message et on le respecte», a poursuivi le maire EELV.

«MALGRÉ TOUT UNE FORMIDABLE AVANCÉE»

L’ordonnance de la plus haute juridiction administrative du pays a en effet estimé mardi, comme le tribunal administratif à la fin du mois de mai, que «contrairement à l’objectif affiché» de modification des règles des tenues de bain acceptées, l’adaptation du texte «ne visait qu’à autoriser le port du burkini afin de satisfaire une revendication de nature religieuse». Le juge l’a estimé «de nature à affecter le bon fonctionnement du service public» et porte «atteinte» à son «principe de neutralité».

Eric Piolle avait déjà indiqué mardi que la ville de Grenoble prenait acte de la décision du Conseil d’Etat, tout en continuant à défendre le nouveau règlement intérieur des piscines, qu’il a porté. Il a affirmé sur les réseaux sociaux qu’il s’agissait «malgré tout (d’)une formidable avancée puisqu’il permet, au-delà du point suspendu par le tribunal administratif, l’égalité pour les femmes et les hommes, par la levée de l’interdiction du monokini».