Covid-19 : la barre des 100.000 cas quotidiens en passe d’être franchie, l’épidémie repart et inquiète les experts

Alors que le BA.4 et le BA.5, deux nouveaux variants d’Omicron, s’installent en France, les contaminations ne cessent d’exploser. Au mardi 21 juin, le pays a recensé 95.217 nouveaux cas confirmés. À l’heure où l’épidémie regagne du terrain, un projet de loi devrait même être présenté lors du prochain Conseil des ministres dont la date reste à fixer.

Le Covid-19 refait parler de lui. Après pratiquement deux ans depuis sa première apparition sur le territoire français, et une période où elle est restée muette, l’épidémie de Covid-19 refait surface

Depuis le 1er juin, les nombres de contaminations double environ toutes les deux semaines.

En effet, au début du mois, la France comptait plus de 25.000 nouvelles contaminations par jour. Quinze jours plus tard, ce sont plus de 40.000 nouvelles contaminations qui ont été recensées.

Mais depuis la semaine dernière, le nombre de cas recensés a augmenté d’environ 46 % pour atteindre 95.217 nouveaux cas en vingt-quatre heures mardi 21 juin.

Si le nombre de cas continue sa progression, la barre des 100.000 cas sera franchie dans les quelques jours à venir.

Le taux de positivité, qui correspond au nombre de personnes testées positives après un test PCR ou antigénique, a également grimpé de 20,1 % en sept jours atteignant 23,8 % le 18 juin 2022.

Une hausse des tests réalisés

Cette augmentation pourrait être due à la hausse des tests réalisés.

Selon les chiffres fournis par la direction des statistiques (Drees), «entre le 6 et le 12 juin 2022, semaine comprenant le lundi de Pentecôte, 1.291.400 tests RT-PCR et antigéniques pour la détection du SARS-Cov2 ont été validés (dont 53,8 % de tests antigéniques), contre 1.232.600 tests (dont 52,2 % de tests antigéniques) la semaine précédente (+5 %)».

Néanmoins, et malgré ces chiffres alarmants, la situation est à nuancer notamment grâce au faible nombre des personnes hospitalisées à ce jour (841).

Pour endiguer la circulation du virus, le gouvernement compte présenter prochainement au Conseil des ministres un texte de loi lié à la crise du Covid-19.

L’exécutif devrait à cette occasion présenter un dispositif «de freinage». Prenant la suite de l’état d’urgence, son but, espère le gouvernement, est de réagir plus rapidement si la situation venait se dégrader à l’automne prochain.

Une hausse au niveau européen

Ailleurs en Europe, la situation n’est guère plus enviable. En effet, de nombreux pays du Vieux Continent sont confrontés depuis quelques semaines à une nouvelle accélération des contaminations.

Pour sa part, le Portugal a connu en mai une augmentation marquée des nouveaux cas, qui a culminé début juin à près de 30.000 contagions par jour. La vague a, depuis, commencé à refluer.

Autre pays touché, il s'agit du Royaume-Uni où les infections quotidiennes sont de nouveau quasiment au plus haut depuis le début de la pandémie.

Également affectée, l'Italie a comptabilisé 30.526 nouveaux cas de coronavirus en vingt-quatre heures (de samedi à dimanche), avec une augmentation de 63,4 % en sept jours, selon le dernier rapport du ministère de la Santé. L'Allemagne subit aussi le même sort.