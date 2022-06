Grève RATP et SNCF : les prévisions de trafic pour la journée de vendredi, jour de la finale du Top 14

Un mouvement de grève à la SNCF et à la RATP risque de perturber plusieurs lignes de Transilien, ainsi que la quasi-totalité des lignes de RER ce vendredi 24 juin, jour de la finale du Top 14 de rugby organisée au Stade de France (93). Quelles sont les prévisions ?

Les lignes A, B, C et D du RER ainsi que les lignes H, J, K, L et R du Transilien vont être fortement perturbées ce vendredi 24 juin, alors que les agents RATP et SNCF se sont accordés pour faire grève le jour de la finale du Top 14 de rugby, dont la rencontre est prévue à 20h45 au Stade de France. Un moyen pour les cheminots de faire entendre leurs revendications.

Grève #ratp #sncf Les prévisions de trafic pour les lignes RER et Transilien pour la journée de vendredi 24 juin pic.twitter.com/wKlUe16Q4G — Pauline Landais-Barrau (@PaulineLdB) June 22, 2022

Les lignes H, J, L et R du Transilien seront particulièrement perturbées avec un train sur trois circulant seulement en moyenne, a annoncé la SNCF mercredi. Sur certaines branches des lignes H et R, des bus de remplacement viendront même se substituer aux trains.

Quelles prévisions pour le RER ?

Même chose pour le RER. Selon les premières prévisions, il faudra compter 3 trains sur 4 aux heures de pointe mais seulement 1 train par heure aux heures creuses sur la branche Cergy du RER A, et seulement 1 train sur 3 sur l'ensemble de la journée sur la branche Poissy du RER A. Le reste de la ligne devrait être épargné.

Pour le RER C, il faudra se contenter de 4 trains sur 5 en moyenne. Concernant le RER D, seule la moitié des trains circuleront aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. En sachant que l'«interconnexion sera suspendue entre les Gare de Lyon et Nord.

Seule bonne nouvelle, le RER B – qui dessert le Stade de France – sera épargné, avec un «service quasi normal» et une «interconnexion maintenue à la Gare du Nord». Dans tous les cas, la RATP a d'ores et déjà prévu de renforcer les lignes 12 et 13 du métro aux heures de pointe, qui peuvent aussi desservir le stade.

A noter enfin que les perturbations – notamment sur les lignes J et L – pourraient dès le jeudi 23 juin, et continuer jusqu'au vendredi 24 juin.

Revalorisation salariale et autres revendications

«Nos organisations syndicales appellent à poursuivre la mobilisation avec comme prochaine étape la finale du Top 14 de rugby le vendredi 24 juin au Stade de France», ont ainsi fait savoir La Base, la CGT-RATP ou encore l'Unsa Ratp, dans un communiqué de presse unitaire, expliquant néanmoins «être disposées à continuer les discussions» avec la direction «dans un cadre apaisé et loyal».

Ensemble, et depuis de longues semaines, ils revendiquent une revalorisation salariale, et dénoncent les changements de plannings incessants qui interviennent quelques jours ou même parfois la veille de leur prise de service en raison des nombreux travaux sur les lignes, selon une source syndicale.

Lors de la finale de la Ligue des champions le 28 mai dernier au Stade de France, une grève des conducteurs de la RATP sur le RER B avait conduit à un report massif des voyageurs sur le RER D, qui est quant à lui opéré par la SNCF. Ce vendredi, les deux opérateurs ont coordonné leur mobilisation.