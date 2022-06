Météo : 11 départements placés en vigilance orange pour orages ou canicule

Ce mercredi 22 juin, 11 départements restaient en vigilance orange pour des risques d'orages, de canicule ou des deux.

Ce mercredi 22 juin, dans son bulletin de 10h, Météo France a placé 11 départements en vigilance orange pour des risques d'orages et de canicule. Parmi eux, six départements concernés par un épisode de fortes chaleurs (Ain, Jura, Isère, Loire, Rhône et Saône-et-Loire).

«Sur les départements en orange, les températures à 5 heures sont comprises entre 17 et 22 degrés, l'épisode de canicule touche à sa fin et la vigilance orange sera levée sur la carte de 16h», précise l'institut de météorologie.

La vigilance orange aux orages concerne de son côté 5 départements : Ille-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire.