Météo : 15 départements placés en vigilance orange pour orages ou canicule

Ce mercredi 22 juin, 15 départements (contre 26 précédemment) restaient en vigilance orange pour des risques d'orages, de canicule ou des deux.

Ce mercredi 22 juin, dans son bulletin de 6h, Météo France a placé 15 départements en vigilance orange pour des risques d'orages et de canicule. Parmi eux, six départements concernés par un épisode de fortes chaleurs (Ain, Jura, Isère, Loire, Rhône et Saône-et-Loire). «Sur les départements en orange, les températures à 5 heures sont comprises entre 17 et 22 degrés, l'épisode de canicule touche à sa fin et la vigilance orange sera levée sur la carte de 16h», précise l'institut de météorologie.

La vigilance orange aux orages concerne de son côté 9 départements : Charente, Charente-Maritime, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Haute-Garonne, Gironde, Landes, et Vienne. Aucun département n'est donc en même temps concerné par la canicule et les risques d'orages.

Grêle et fortes rafales de vent

Une accalmie est ensuite attendue en milieu de matinée même si ces orages peuvent encore perdurer sur la Haute-Vienne et la Creuse. «Sous ces orages, chutes de grêle locales, rafales de vent de l'ordre de 80 à 90 km/h (intensité moindre pour ces deux paramètres qu'au cours de l'évènement de lundi soir dernier) et fortes pluies avec des cumuls locaux pouvant atteindre 30 à 50 mm sont attendues», précise l'institut de météorologie.

À noter que sur les départements en vigilance jaune entre ces deux zones, des orages de moindre intensité, mais localement forts pourront se déclencher, accompagnés de fortes rafales de vent et de chutes de grêle locales.