Rentrée scolaire 2022 : vers une forte hausse du prix des fournitures ?

La rentrée qui vient ne sera pas épargnée par l’inflation. Les associations de consommateurs anticipent en effet déjà une flambée des prix des fournitures de 10 % à 40 %. Les fédérations de parents d’élèves tirent la sonnette d’alarme et réclament une hausse de l’allocation de rentrée scolaire (ARS).

Qui dit rentrée scolaire, dit achat de fournitures pour les enfants. Mais cette année, le prix des cahiers, livres, stylos, trousses et autres règles pourrait exploser jusqu'à 40 % avec l’inflation. Une envolée qui s’explique par la pénurie des matières premières, sur fond notamment de guerre en Ukraine.

Face à cette hausse des prix qui inquiète de nombreuses familles, la principale fédération de parents d’élèves (FCPE) réclame la revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire «en lien avec l’inflation» pour répondre de manière «nécessaire et indispensable» à la flambée des prix qui devrait toucher les fournitures scolaires en septembre prochain.

#rentrée2022 : l’inflation n’épargne pas l’école !



L'ARS versée dès le mois de juillet

«Les prix peuvent évoluer de 10 à 40 % selon les fournitures, et on subodore une hausse de 5 à 10 % du côté de la restauration scolaire», a affirmé le secrétaire général de la FCPE, Éric Labastie sur franceinfo.

La FCPE souhaite donc que l’allocation de rentrée scolaire soit non seulement revalorisée, mais aussi versée non plus en août mais «dès le début du mois de juillet». Ceci à la fois pour anticiper une hausse des prix encore plus importante en fin d’été, mais aussi pour permettre aux familles de construire leur budget de la façon la plus adaptée possible.

Actuellement, l’allocation de rentrée s’élève à 376,98 euros pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, 397,78 euros pour ceux de 11 à 14 ans et enfin 411,56 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans.