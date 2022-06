Majorité relative : comment ça se passe à l’étranger ?

A l'issue des élections législatives, Emmanuel Macron n’a pas obtenu la majorité absolue et devra se contenter d'une majorité relative. A l’instar de nos voisins allemands, espagnols ou encore italiens, le chef de l’Etat devra tendre la main aux oppositions.

Un coup de tonnerre. Au soir du 19 juin 2022, second tour des élections législatives, aucun parti politique français n’a réussi à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le président devra donc composer avec une majorité relative, comme c'est le cas chez certains de nos voisins européens.

Lors des dernières élections législatives allemandes, aucun parti n’a en effet réussi à sortir gagnant des élections avec une majorité. Pour que le pays ne soit pas bloqué, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a proposé une coalition aux partis arrivés en deuxième (libéraux) et en troisième position (verts).

«un parlement fort» EN ALLEMAGNE

Actuellement, le gouvernement allemand est composé de sociaux-démocrates, d’écologistes et de libéraux. Les sociaux-démocrates se partagent les ministères du travail, des affaires sociales, de La Défense, de la santé et du logement tandis que les libéraux ont hérité du ministère de la finance, de la justice, des transports, de l’éducation et de la recherche.

Une alliance qui entend notamment maintenir l'extrême droite à distance du pouvoir, afin de ne pas répéter les erreurs du passé. «Toutes les institutions ouest-allemandes depuis 1949-1950 ont été construites dans l'optique d'un Parlement fort, qui puisse tenir tête à d'éventuels nouveaux extrémismes», explique à l’AFP l’historien Rainer Hudemann.

EN ESPAGNE, LA COALITION FONCTIONNE BIEN

Plus au sud, en Espagne, le pouvoir s’est souvent partagé entre le Parti Populaire (PP, droite) et le Parti socialiste (PSOE, gauche) qui disposaient alternativement de la majorité absolue. Ce bipartisme a volé en éclats fin 2015 avec l’entrée en force au Parlement des libéraux de Ciudadanos et du parti de la gauche radicale Podemos. L'Espagne a alors vécu quatre élections générales en quatre ans jusqu'à fin 2019. Le PSOE a fini par s'entendre avec Podemos pour former le premier gouvernement de coalition du pays depuis le rétablissement de la démocratie après la mort du dictateur Franco en 1975, dirigé par le socialiste Pedro Sanchez.

En Italie, l'instabilité politique est notoire : presque 70 gouvernements y ont été formés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, marquée par des coalitions mouvantes et de courte durée. Depuis plus d’un an, le gouvernement de Mario Draghi, ancien président de la banque centrale européenne, préside un gouvernement d’union nationale qui a, en son sein, des membres de la gauche radicale et des membres d’extrême droite.

«Le résultat des élections législatives, c’est un peu un choc pour les Italiens. Vu de l’Italie, la France est le pays de la stabilité. Les Italiens ont toujours regardé le modèle français avec envie. Il y a toujours eu une tentation d’imiter ce modèle, reprendre le présidentialisme à la France», a témoigné Anaïs Ginori, correspondante à Paris de la Repubblica, au micro de Radio France.