Meudon : qu'est-ce que le «Hangar Y», en pleine réhabilitation ?

En lisière de la forêt de Meudon, dans les Hauts-de-Seine (92), il existe un trésor architectural, longtemps laissé à l'abandon. Classé au titre des monuments historiques, le Hangar Y est en cours de réhabilitation, avant d'ouvrir ses portes en mars 2023.

Un bâtiment d'exception dans un écrin vert. Construit en 1878 pour l’exposition universelle de Paris, le Hangar Y a ensuite été déplacé à Meudon (92) dans la perspective de l'ancien château, où il est devenu le premier hangar à dirigeables au monde et un des seuls encore debout. Considéré aujourd'hui comme un haut-lieu de l'histoire aéronautique française, il est en cours de restauration.

Un projet ambitieux

Pourtant typique de l’architecture industrielle du XIXe siècle, ce joyau du patrimoine francilien avait en effet fini par tomber dans l’oubli au fil du temps, avant de connaître un regain d'intérêt à la fin des années 2000. Mais il a encore fallu attendre 2018 pour que le projet de réhabilitation de ce site oublié prenne (enfin) forme.

Après un an de travaux sur lesquels ont travaillé 70 personnes dont 60 compagnons du devoir, VINCI Immobilier, chargé des travaux, et Culture & Patrimoine, chargé d'exploiter le lieu, ont présenté ce jeudi 23 juin le projet «destiné à faire revivre ce site chargé d'histoire».

Il s'agira d'un «projet mixte», qui «comprendra 3.500 m2 d'espaces événementiels et culturels, un restaurant de 430 m2, une annexe baptisée L'Atelier qui compte 310 m2 d'espaces privatisables pouvant accueillir des séminaires «au vert» et des ateliers immersifs pour le grand public».

Là, sur l'avenue de Trivaux, à Meudon (92), jusqu'à 2.500 personnes à la fois pourront venir profiter du site, et des expositions et événements qui y seront bientôt organisés, mais aussi d'un tout nouveau restaurant imaginé par le groupe Le Perchoir. Le tout sur une friche industrielle de 9 hectares, en lisière de forêt.

Une ouverture temporaire dès cet été

Si le Hangar Y en lui-même ne sera pas ouvert avant le début de l'année 2023, les espace extérieurs ainsi que le restaurant Le Perchoir Y seront accessibles temporairement dès cet été pour ceux qui souhaiteraient prendre l'air et s'installer au bord de l'étang de Chalais, conçu par le célèbre jardinier du roi Louis XIV, André Le Nôtre.

«Après près d'un demi-siècle de sommeil, la réouverture du Hangar Y et du bassin de Chalais sonne le réveil de la grande perspective Le Nôtre, de la grande soufflerie et de l'Observatoire de Meudon : un ensemble patrimonial et scientifique unique au monde», s'est quant à lui réjoui le maire de Meudon, Denis Larghero, qui attend faire découvrir ce lieu à plus de 200.000 visiteurs par an.